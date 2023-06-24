Пригожин уберет «Вагнер» из Ростова-на-Дону: фото бойцов и военной техники

Фото: Анатолий Карбинов/News.ru

Обстановка в Ростове-на-Дону

Вечером 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с предпринимателем Евгением Пригожиным, связанным с ЧВК «Вагнер». Пресс-служба Лукашенко сообщила, что бизнесмен согласился на предложение остановить продвижение бойцов группы по российской территории и дальнейшим шагам деэскалации.

Как говорится в сообщении, переговоры длились в течение всего дня, бойцам ЧВК «Вагнер» гарантирована безопасность.

Пресс-служба принадлежащей Пригожину компании «Конокрд» опубликовала в Telegram-канале аудиосообщение, в котором предприниматель заявил, что бойцы «Вагнера» разворачивают свои колонны и направляются обратно в полевые лагеря.

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Бойцы ЧВК «Вагнер» вошли в Ростовскую область и заняли штаб Южного военного округа в центре Ростова-на-Дону в ночь на 24 июня . По городу передвигались вооруженные люди без опознавательных знаков, а на границах города возведены блокпосты. Кроме того, бойцы «Вагнера» установили противотанковые мины на въезде в Ростов.

24 июня около 15 часов в Сети появились кадры с боевыми машинами и другой военной техникой, движущейся в сторону Ростова-на-Дону. На одном из бронетранспортеров в составе колонны заметили флаг Чечни. По словам очевидцев, колонна растянулась на несколько километров.

Незадолго до этого глава Чечни Рамзан Кадыров назвал ножом в спину вооруженный мятеж, который попытался организовать предприниматель Евгений Пригожин, связанный с ЧВК «Вагнер». По словам Кадырова, подобным действиям не может быть никакого оправдания. Глава республики также рассказал, что в зоны напряженности уже выдвинулись чеченские военнослужащие и росгвардейцы. Кадыров подчеркнул, что согласен с каждым словом президента РФ Владимира Путина, назвавшего последние события предательством.

Кадры военной техники ЧВК «Вагнер» на улицах Ростова-на-Дону — в галерее NEWS.ru.