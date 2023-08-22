«Армату» доработают по результатам применения в СВО ОПК: танки Т-14 «Армата» доработают по результатам применения в зоне СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Танк Т-14 «Армата» с маскировочным комплектом «Накидка» на Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2023»

Российский танк Т-14 «Армата» доработают по результатам применения машины в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе (ОПК). Однако он не уточнил, как именно модернизируют танк.

Танк «Армата» несколько раз применялся в зоне боевых действий на Украине. По результатам применения в спецоперации машину сейчас дорабатывают, — сказал он.

Данная бронемашина создана на платформе «Армата» и разработана концерном «Уралвагонзавод». Танк впервые был показан в честь Дня Победы 9 мая 2015 года. Предварительные тесты Т-14 впервые состоялись в 2019 году. Оружие оснащено системной активной защиты, благодаря которой может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты.

В феврале 2023 года в Сети появились кадры применения новейшего российского танка Т-14 «Армата» в зоне проведения специальной военной операции на Украине. На видео показано, что боевая машина производит выстрел из 125-мм гладкоствольной пушки 2А82-1C.

Ранее сообщалось, что 19 июля российская группировка войск «Юг» впервые применила танки Т-14 «Армата» в зоне специальной военной операции на Украине. Несколько машин участвовали в бою, после чего были выведены с передовой. В настоящее время испытания Т-14 продолжаются.