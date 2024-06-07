Российский танк, переживший четыре попадания FPV-дронов, уничтожил группу ВСУ под Харьковом, сообщил РИА Новости танкист российской группировки войск «Север». По словам российского военнослужащего, боевую машину спас «мангал» — защитное сооружение на броне для защиты от ударов беспилотников. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Выехали на позицию, начали работать, отстрелялись, и буквально через некоторое время нас начали накрывать. Сначала накрыли артиллерией, а потом начали прилетать «птички», FPV-дроны. <…> То есть четыре FPV попали в танк и «мангал» спас? Да, совершенно верно. <…> Если б не было «мангала», то неизвестно, что бы было, — сказал собеседник агентства.

Telegram-канал «Два майора» ранее опубликовал видео, на котором по ротному опорному пункту, а также пунктам управления БПЛА и РЭБ Вооруженных сил Украины под Херсоном нанесли удары ФАБ (авиационными бомбами). На кадрах заметно, что на позиции украинцев было сброшено не менее четырех снарядов. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

 

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