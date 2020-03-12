https://static.news.ru/photo/6442ccb6-646c-11ea-968a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexey Sukhorukov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Общероссийская общественная организация «Зелёный патруль» составила «Национальный экологический рейтинг» по итогам прошедшей зимы. Первое место в нём заняла Тамбовская область.

В первую пятёрку также вошли Белгородская область, Республика Алтай, Алтайский край и Москва.

Курская и Магаданская области, Чукотский автономный округ, Республика Коми и Санкт-Петербург заняли места с 6 по 10 соответственно. При этом три региона поднялись на 1–3 пункта, а остальные два несколько сдали позиции.

Авторы рейтинга отметили, что в числе лидеров традиционно находятся передовые сельскохозяйственные районы с низким уровнем промышленного загрязнения, удалённые малонаселённые регионы, а также две столицы, превосходящие другие регионы по уровню финансирования природоохранных программ.

Замыкающей в списке стала Иркутская область. Наряду с ней в последней десятке оказались Республика Бурятия, Московская, Оренбургская, Омская, Свердловская и Челябинская области, Забайкальский край, Республика Саха (Якутия) и Красноярский край.

Авторы рейтинга отметили, что основными загрязнителями в проблемных регионах являются крупные предприятия и угольные котельные. Естественная очистка атмосферного воздуха там затруднена из-за климатических условий и недостаточности лесных массивов, которые к тому же подвергаются вырубке.

Особо специалисты выделили Нижегородскую область, которой за осень и зиму удалось подняться на 12 позиций (69 место) благодаря ликвидации экологического ущерба, накапливавшегося ещё с советских времён.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минприроды предложили пересмотреть требования к угольным тепловым электростанциям в сторону их ужесточения. По мнению главы ведомства Дмитрия Кобылкина, они устарели.