«Там все-таки не санаторий»: Коц о конфликте на блокпосту в Мелитополе Коц объяснил конфликт на блокпосту в Мелитополе напряженной атмосферой

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Чеченский командир, схвативший оружие из-за стычки с военнослужащими на блокпосту в Мелитополе, был неправ, но его можно понять, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя соответствующую информацию в своем Telegram-канале. Он объяснил, что атмосфера на фронте является «наэлектризованной» и у солдат сдают нервы. По его словам, зона боевых действий — вовсе не санаторий.

Там все-таки не санаторий. Мужские коллективы, оружие, нервы, особенно если люди едут с фронта, а их начинают уставщиной кошмарить. Всякое случается. Это не в оправдание фигурантов мелитопольского скандала. Или какого бы то ни было еще. Рамсить на блокпостах нехорошо. И уж тем более наставлять друг на друга оружие. Но в такой наэлектризованной атмосфере это периодически случается. Особенно если кто-то вдруг начинает считать себя ровнее других. Не имея под этим никакого основания, — написал журналист.

Telegram-канал Baza ранее опубликовал видео конфликта между военнослужащими на посту и, предположительно, бойцами батальона «Восток-Ахмат». Канал со ссылкой на военного корреспондента Юрия Котенка указал, что инцидент произошел в зоне проведения спецоперации. По неподтвержденным данным, в стычке участвовали командир батальона «Восток-Ахмат» Ваха Хамбулатов и его подчиненные. Официального подтверждения этой информации нет.