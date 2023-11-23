«Там все сложнее»: что известно о причинах гибели Пригожина 3 месяца спустя Прилепин заявил, что не верит в официальную версию гибели Пригожина

Фото: Елена Копылова/РИА Новости

Евгений Пригожин

Три месяца назад произошла авиакатастрофа, в результате которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Какие версии гибели предпринимателя появились за это время?

Что заявил Прилепин об официальной версии гибели Пригожина

Писатель Захар Прилепин в интервью журналистке Ксении Собчак заявил, что не верит в официальную версию гибели Пригожина и руководства ЧВК «Вагнер».

«Там могут быть совершенно неожиданные варианты. <...> По-моему, даже те, кто ее (официальную версию. — NEWS.ru) придумал, не очень во все это верят. <...> Они даже не надеялись, что в нее поверят», ― уверен писатель.

По его словам, в этой истории все намного сложнее и есть вещи, которые дают основания сомневаться в версии СК.

«Мутная история. Есть некоторые вещи, которые я не могу сказать, не могу произнести пока, потому что я сам их до конца не понимаю и не знаю, но они выходят за рамки той (официальной. — NEWS.ru) теории. Там все сложнее», ― констатировал Прилепин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Захар Прилепин

Официальная версия гибели Пригожина

В начале октября президент России Владимир Путин в ходе заседания на пленарной сессии XX Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что самолет Пригожина в день крушения не подвергался внешнему воздействию. Как уточнил глава государства, эту информацию ему доложил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По словам Путина, в телах погибших были обнаружены фрагменты ручных гранат.

«Мне руководитель Следственного комитета докладывал буквально на днях — в телах погибших при авиакатастрофе обнаружены фрагменты ручных гранат. Внешнего воздействия на самолет не было, это уже установленный факт, результат экспертизы, проведенной Следственным комитетом Российской Федерации», — отмечал президент.

Российский лидер добавил, что не были проведены экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах жертв крушения самолета Пригожина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Экспертизы на наличие алкоголя и наркотиков в телах погибших в самолете Пригожина не было, хотя ее стоило бы провести. В офисе компании Пригожина в Петербурге были обнаружены 10 млрд рублей наличными и 5 кг кокаина», — сообщил Путин.

Изначально информацию об обнаружении кокаина в офисе Пригожина распространила «Фонтанка». Позднее публикация исчезла из Telegram-канала газеты.

В результате крушения самолета погибли 10 человек, в их числе командир ЧВК Герой России Дмитрий Уткин с позывным Вагнер. Погибли также другие руководители организации и члены экипажа.

Какие еще были версии гибели Пригожина

Следственный комитет РФ возбудил по факту крушения джета Пригожина уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Следователи проверяли все версии произошедшего. Среди них была ошибка пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие.

Одной из версий авиакатастрофы был теракт на борту, сообщал Telegram-канал Mash. По его данным, перед крушением местные жители слышали два сильных хлопка. Затем у судна отвалились крыло и стабилизатор, которые упали недалеко от заброшенной фермы в селе Куженкино.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press

В СМИ также появились версии, что гибель Пригожина могла быть инсценировкой. Источник Readovka после крушения писал, что утверждения о смерти бизнесмена преждевременны. Информацию о его кончине, а также смерти командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина невозможно было проверить. Telegram-канал сообщал, что Пригожин мог находиться в другом своем самолете, который также в тот момент находился в воздухе.

Политолог Сергей Марков рассказал NEWS.ru, что гипотетический удар по самолету Пригожина могли нанести спецслужбы Киева, приурочив это ко Дню независимости Украины.

Когда произошла авиакатастрофа с самолетом Пригожина, кто еще погиб

Гражданский самолет Embraer, принадлежащий Пригожину, потерпел крушение в Тверской области 23 августа. Борт выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург. В нем находились десять человек, трое из них — члены экипажа. Все они погибли.

Помимо Пригожина в списке пассажиров числились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, замглавы ЧВК Валерий Чекалов, а также Сергей Пропустин, Евгений Макарян, Александр Тотмин и Николай Матусеев.

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