https://static.news.ru/photo/4eb78bcc-6087-11ea-942d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hasnain Ali/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Талибан» (движение запрещено в России) будет выполнить все условия подписанного с США 29 февраля мирного соглашения и отвергает обвинения американской разведки в желании отказаться от него.

Американские СМИ со ссылкой на разведку США сообщили, что «Талибан» вновь развернёт боевые действия, как только Вашингтон выведет свои войска из Афганистана.

Мы категорически отвергаем заявления представителей американской разведки для NBC News о том, что «Талибан» не намерен соблюдать соглашение, — цитирует РИА Новости представителя движения Сухеля Шахина.

Боевые действия «Талибана» в Афганистане должны были прекратиться после заключения мирного соглашения. Договорённость подразумевает частичный вывод войск Соединённых Штатов и НАТО из Афганистана и прекращение насилия талибами. Оно включает пункт о проведении межафганских переговоров по формированию правительства.

Как передавал NEWS.ru, специальный представитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад и заместитель лидера группировки «Талибан» Абдулла Гани Барадар на церемонии в столице Катара Дохе подписали мирное соглашение.