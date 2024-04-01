«Талибан» могут исключить из списка террористов МИД и Минюст России обсуждают исключение «Талибана» из списка террористов

Российские профильные ведомства изучают возможность исключения движения «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из числа террористических организаций, сообщили «Газете.Ru» в Министерстве иностранных дел России. Там отметили, что прорабатывают данный вопрос совместно с Министерством юстиции. Однако окончательное решение по «Талибану» остается за правительством страны.

Что касается снятия с движения талибов статуса террористической организации, то этот вопрос прорабатывается МИД России, Минюстом России и другими российскими профильными ведомствами. Окончательное решение примет высшее политическое руководство страны, — заявили в министерстве.

Ранее глава политического офиса «Талибана» в Катаре Сухейль Шахин пообещал и дальше бороться с «Вилаят Хорасан» — афганским крылом ИГИЛ (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена). Он оценил возможность сотрудничества с Россией в данном направлении после теракта в «Крокус Сити Холле».

До этого заместитель главы временного правительства Афганистана Абдул Салам Ханафи заявил, что «Талибан» ожидает от ООН признания движения официальной властью республики. По его словам, за последние годы им удалось искоренить коррупцию, запретить выращивание и контрабанду наркотиков и установить прочный мир.