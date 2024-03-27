Новая тактика СВО: больше никаких «жестов доброй воли»?

Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

Боевой пуск крылатой ракеты ОТРК «Искандер-М»

Кураторам теракта в «Крокус Сити Холле», видимо, казалось, что только это преступление может спровоцировать российское руководство на яростные удары возмездия, способные задеть и города соседей. Но Москва ясно дала понять: мы сражаемся не с украинским народом. А потому последовавшие удары с ювелирной точностью поражали цели, которые стали вполне законными. Прошло время бесконечных жестов дорой воли. Все благие намерения были окончательно уничтожены в пламени концертного зала.

Огонь по штабам

Эксперты долго недоумевали, отчего не делаются давно обещанные удары по центрам принятия решений на Украине. Причин для такой паузы было несколько. Прежде всего, необходимо было обладать точными разведывательными данными, поскольку руководители украинских спецслужб не заседают в своих офисах и предпочитают «тайные квартиры». А потому необходимо было выявлять бункеры и закамуфлированные объекты для ударов. А уж потом поражать их гиперзвуковым оружием, против которого бессильны все ПВО.

Вот и на этот раз, судя по всему, под раздачу попали штаб-квартиры СБУ в Киеве и в Харькове, где чины спецслужб проводили свое совещание (представитель Минобороны России Игорь Конашенков подтвердил удары по военным объектам на Украине, но точные цели названы не были). Причем нужные нам объекты оказались полностью снесенными, а в соседних многоэтажках даже стекла не вылетели. Ювелирная точность.

По неподтвержденным данным, под руинами нашли свой конец два заместителя главы СБУ. Официально это никто не подтвердил, но мы же помним, что и о ранении генерала Залужного сообщили лишь спустя много месяцев. Так что и некрологи по генералам появятся значительно позже. Причем один из них наверняка скончается от простуды.

Косвенным подтверждением серьезных украинских потерь может служить нервозность, с которой глава СБУ Василий Малюк дал поспешное интервью местному телевидению, в котором он фактически взял на себя ответственность за серию убийств и терактов на нашей территории. Ему явно хотелось хоть как-то подбодрить своих подчиненных, обещая и впредь мстить нам за неудачи. И подтверждая правильность нашей новой бескомпромиссной тактики.

Кто с мечем к нам придет

Не менее законной целью России остаются и контингенты натовских «консультантов». Наши «Искандеры» и «Цирконы» в последнее время системно сокращают их ряды. При этом европейские лидеры не могут признать эти потери. Что уже непонятно европейским избирателям. Тот же Эммануэль Макрон, скрепя сердце, объявил о гибели на Украине двух волонтеров. Имена их так и не прозвучали, чтобы никто, видимо, не покопался в их биографии. Хотя, утверждают, что во Францию уже были отправлены десятки гробов.

Фото: МО Украины Вооруженные силы Украины

Или вдруг «от естественных причин» и в свободное от службы время скончался польский бригадный генерал Адам Марчак. Где он проводил время вдали от основной службы не уточняется. Видимо, практиковал туризм. Как и его коллега, некий спецназовец, которого в Татрах накрыла лавина. Еще двое поляков оказались раздавленными бронетехникой на маневрах, а парочка польских саперов просто взорвалась. Где — неизвестно.

А в нидерландской армии сразу три офицера сгинули в ходе маневров. Не говоря уже о нескольких падениях вертолетов с профессиональными военными на борту. Так нам поверить официальным некрологам или поаплодировать эффективности наших ракет?

Украина во мгле

Наша новая тактика направлена, прежде всего, на разрушение украинской военной промышленности, которую лишают энергетической основы. А это должно облегчить положение нашей армии на линии боевого соприкосновения. И речь идет не только о ликвидации заводов и цехов по ремонту танков и систем ПВО, а также предприятий по производству беспилотников. Без газа и электричества нельзя сделать и бетон для строительства укрепрайонов, что обеспечивает резкое снижение потерь и увеличение темпов продвижения.

Боевые действия явно перешли в новую фазу. В понимании НАТО такая тактика обычно называется «принуждением к миру».

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