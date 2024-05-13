«Дело Иванова»: политолог объяснил, зачем нужна замена министра обороны Политолог Димитриев связал замену главы МО с делом Иванова

Фото: t.me/moscowcourts*

Тимур Иванов

Во главе Министерства обороны должен стоять человек, умеющий распоряжаться ресурсами, потому что конфликты — это противостояние ресурсов, объяснил политконсультант и востоковед Игорь Димитриев в статье для «Росбалт». По его мнению, как имеющимися средствами распоряжался Сергей Шойгу, показало дело его заместителя Тимура Иванова.

Если война превратилась в противостояние ресурсов, то нужно ставить во главе военного ведомства того, кто умеет этими ресурсами распоряжаться. Как ресурсами распоряжался бывший министр — вы помните. Дело Иванова в этом плане хорошая иллюстрация, — заявил Димитриев.

Первостепенная задача министра — обеспечить ресурсную базу для управления войсками, добавил эксперт. Он также выразил мнение, что замена министра может говорить об изменении баланса сил в окружении президента РФ Владимира Путина.

Ранее Путин предложил назначить главой Минобороны Андрея Белоусова. До этого кандидат от российского лидера работал первым вице-премьером. За свою карьеру 65-летний политик занимал должности помощника главы государства по экономическим вопросам и министра экономического развития РФ.