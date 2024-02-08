Такер Карлсон объявил дату публикации интервью с Путиным Карлсон опубликует интервью с Путиным 9 февраля в 02:00 мск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Такер Карлсон сообщил, что интервью с президентом России Владимиром Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск. Анонс опубликован на странице журналиста в социальной сети Instagram (деятельность в РФ запрещена).

Такер Карлсон берет интервью у президента России Владимира Путина. Публикация завтра в 18:00 по времени восточного побережья США, — говорится в публикации.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков объяснил, почему Путин согласился на беседу с Карлсоном. По его словам, этот журналист занимает проамериканскую позицию, но она отличается от мнения других западных СМИ. Песков уточнил, что точка зрения телеведущего не является ни пророссийской, ни проукраинской. Пресс-секретарь добавил, что в последние два года западные журналисты неоднократно запрашивали интервью с российским лидером. Однако из-за их необъективности в этом не было смысла, подчеркнул Песков.

В свою очередь американский бизнесмен Илон Маск потребовал арестовать тех, кто призывает к репрессиям в отношении Такера Карлсона. Соответствующий комментарий он оставил в социальной сети Twitter (Х) под постом консервативного блогера Яна Чонга. В нем последний предположил, что Карлсон после возвращения из России может пострадать из-за своей позиции. До этого бывший член палаты представителей США Адам Кинзингер назвал американского журналиста предателем.