Такер Карлсон объяснил разницу между Россией и Украиной Такер Карлсон: на Украине замалчиваются преследования верующих

Фото: Billy Bennight/The Photo Access/Global Look Press

Такер Карлсон

Россия является более христианской страной, чем Украина, заявил в соцсети Х (ранее Twitter) американский журналист Такер Карлсон. По его словам, это связано с тем, что на Украине преследуют верующих, однако «никому не разрешено об этом спрашивать».

Какая страна более гостеприимна для христиан, Украина или Россия? Это справедливый вопрос. Почему никому не разрешено об этом спрашивать? — возмутился журналист.

Он напомнил, что «одна из этих стран» арестовала священнослужителей и закрыла церкви при помощи полиции и армии.

И это была не Россия, — добавил журналист.

Ранее Такер Карлсон обвинил Белый дом в срыве его интервью с российским лидером Владимиром Путиным. Телеведущий обратил внимание, что американские СМИ на эту историю никак не отреагировали, хотя в США считается, что журналист имеет право брать интервью у кого захочет. Вашингтон десятилетиями вел агрессивную политику в отношении СМИ с целью загнать прессу под свой контроль, добавил он.

Намерение американского журналиста взять интервью у Путина ранее прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ближайшее время такая встреча не планируется.