«Правовой беспредел»: Руцкой отреагировал на приговор Стрелкову Руцкой назвал приговор осужденному за экстремизм Стрелкову правовым беспределом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывший вице-президент России Александр Руцкой (с 1991 по 1993 год) раскритиковал решение Московского суда, который приговорил экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова к четырем годам колонии по делу о призывах к экстремизму. В беседе с NEWS.ru он выразил мнение, что осужденный всего лишь высказывал свое мнение, право на которое он имеет согласно Конституции РФ. Решение инстанции Руцкой назвал правовым беспределом.

Открываем Конституцию и смотрим, что у человека есть право высказать свое мнение. А кто дал право суду нарушать основной закон страны, если человек имеет право высказать мнение? Он совершил преступление, убил, обокрал, оклеветал? <...> За мнение давать четыре года колонии, извините, но это называется правовой беспредел, — сказал Руцкой.

По мнению бывшего вице-президента, Стрелков в 2014 году сыграл значимую роль для Донецкой Народной Республики. Руцкой задался вопросом, неужели мнение способно перечеркнуть его заслуги?

Он также заявил о недавнем высказывании президента Владимира Путина, когда тот сообщил, что критика воспринимается позитивно и делаются выводы, направленные на исправление ошибок.

Это говорит президент России, а теперь смотрим, что произошло со Стрелковым. За высказанное мнение четыре года колонии. Надо одуматься, может быть хватит прессинговать людей, если человек высказывает свое мнение, — заключил Руцкой.

Приговор Стрелкову вынес Московский городской суд 25 января. Блогера признали виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Судебный процесс проходил в закрытом режиме, поэтому судья зачитал лишь резолютивную часть приговора.

Адвокат экс-министра обороны ДНР Александр Молохов ранее заявил, что сторона обвинения запрашивала для его подзащитного четыре года и 11 месяцев лишения свободы.