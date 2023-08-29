Тайные похороны Пригожина: когда состоятся, на каком кладбище

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Евгений Пригожин

28 августа пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент нет информации о похоронах связанного с ЧВК «Вагнер» бизнесмена Евгения Пригожина. При этом СМИ сообщают о перекрытиях движения в районе Серафимовского кладбища Санкт-Петербурга. Когда и где может быть похоронен предприниматель?

«Я пока не располагаю какой-либо информацией о похоронах, поэтому ничего не могу сказать. Наверняка, как только будет принято решение, оно будет обнародовано», — заявил он.

Почему похороны могут пройти на Серафимовском кладбище в Петербурге

Утром 29 августа «Фонтанка» сообщила о том, что в районе Серафимовского кладбища наблюдаются серьезные пробки. Читатели издания отмечают, что перекрыты некоторые улицы и стоят несколько нарядов ДПС.

«Школьная улица перекрыта гаишниками у Серебрякова переулка. Машины направляют в объезд по Дибуновской улице», — пояснил очевидец.

Также в ночь на 29 августа у всех входов на кладбище были выставлены наряды правоохранительных органов. Накануне вечером перед центральными воротами также были установлены рамки металлодетектора. По всей видимости, таким образом идет подготовка к похоронам погибших в авиакатастрофе бизнес-джета Евгения Пригожина, рассказали изданию.

При этом в беседе с «Фонтанкой» президент российского Союза похоронных организаций и крематориев Павел Кодыш сообщил, что в Петербурге ни одно кладбище не готовят к похоронам предпринимателя.

По данным Telegram-канала «ВЧК-ОГПУ», церемония прощания с бизнесменом будет камерной, а о месте захоронения известят в последний момент. Скорее всего, «это будет Санкт-Петербург», говорится в публикации. Предположительно, Пригожина могут похоронить на день позже остальных погибших.

Также источники «ВЧК ОГПУ» рассказали, что родственники заместителя Евгения Пригожина Валерия Чекалина оповещали близких о том, что его похороны состоятся в Петербурге во вторник.

Что говорили в Госдуме о похоронах бизнесмена

Депутат Госдумы Виталий Милонов в беседе с NEWS.ru 25 августа предположил, что Евгения Пригожина могут похоронить в Артемовске (Бахмуте), потому что бизнесмен был готов умереть именно там.

«Думаю, что самое место для похорон — в Артемовске (Бахмуте). Это последняя славная точка бойцов ЧВК „Вагнер“, победа. Евгений Викторович приложил огромные усилия. Думаю, что в Бахмуте, возможно. Или, естественно, [похоронить вместе] с бойцами ЧВК „Вагнер“ [в Горячем Ключе], или там, где покоятся их бойцы», — объяснил он.

При этом Милонов обратил внимание, что, несмотря на весьма сложные отношения бизнесмена с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, последний не будет препятствовать похоронам Пригожина в культурной столице.

Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев считает, что если после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» бизнесмен остался Героем России, то и похоронить его необходимо как героя страны.

«Пригожин был талантливым бизнесменом. Произошедшее — трагедия для родственников погибших. Оценить его военные достижения мне сложно, Пригожин не имел военного образования, до него уже были и другие люди, которые занимались военными вопросами. Я бы не стал связывать это с терактом, который имеет украинский след. Мне кажется, что катастрофа произошла из-за технических неполадок. Если после попытки мятежа он остался героем, значит, похоронят как героя», — заявил Соболев в комментарии NEWS.ru.

Кто может приехать на похороны Евгения Пригожина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сегодня, 29 августа, заявил, что Владимира Путина не будет на похоронах бизнесмена.

Он напомнил, что Путин уже выразил свои соболезнования родственникам погибших в результате авиакатастрофы. Это произошло во время встречи с врио главы Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

По данным источника Telegram-канала BRIEF, в Россию на похороны Евгения Пригожина могут прилететь лидеры целого ряда африканских государств. Советник президента ЦАР Фидель Гуанджика говорил, что страна преклоняется перед памятью Евгения Пригожина.

«Мы склоняем головы перед памятью этого великого человека, который спас демократию в Центральноафриканской Республике, избежав кровавого государственного переворота», — цитировало его слова издание ABangui.

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