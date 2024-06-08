Тайны с поля боя и бегство ВСУ из Часова Яра: новости СВО на вечер 8 июня

Фото: МО Украины

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что подразделения Вооруженных сил Украины были вынуждены оставить позиции в восточной части города Часова Яра. По его словам, теперь бойцы ВСУ вынуждены рассредоточиться по всему населенному пункту. Президент Украины Владимир Зеленский тем временем сообщил коллеге Джо Байдену секретные подробности с поля боя. По его словам, речь идет об информации, которую нельзя слышать прессе.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 8 июня, читайте в материале NEWS.ru.

Тактика «бегства» ВСУ из-за наступления ВС РФ

Как рассказал Кимаковский, Вооруженные силы Украины просто не выдерживают натиска российских подразделений. По его словам, оборона ВСУ «трещит по швам», они вынуждены менять стратегию. Вооруженные силы России тем временем усиливают огневое давление.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также сообщает о смене тактики ВСУ. По его словам, украинская армия вынуждена растягивать боевые резервы из-за наступления на Харьковском направлении. ВСУ балансируют, перекидывая отряды, однако их все равно недостаточно. При этом глава ДНР отметил, что говорить о более легком продвижении ВС РФ было бы «забеганием вперед».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Денис Пушилин

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая тем временем возложила ответственность за неудачи на главкома ВСУ Александра Сырского. Она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.

Чем занят Зеленский, пока оборона «трещит по швам»

Президент Украины тем временем проводит переговоры с американским коллегой. Как следует из расшифровки, он передает ему некие тайны с поля боя. При этом Зеленский уточняет, что Байден должен услышать подробности именно от украинской стороны.

В рамках переговоров президент не забыл и о противовоздушной обороне страны и укреплении Харьковской области. Он также выразил благодарность за участие США в предстоящем саммите в Швейцарии и добавил, что на мероприятие прибудут представители порядка ста стран.

Система ПВО действительно является для Украины актуальным вопросом, так как 8 июня стало известно, что в Днепропетровской области страны из-за взрывов оказались повреждены некоторые инфраструктурные объекты. По словам главы регионального совета Николая Лукашука, речь также идет о коммунальном предприятии, административном здании и двух неэксплуатируемых постройках.

Фото: МЧС Украины

Огнедышащий «Дракон» в армии РФ и потери Украины

Кроме прочего, 8 июня стало известно о том, что российские системы противовоздушной обороны сбили украинский вертолет Ми-8 в зоне спецоперации. Согласно данным Министерства обороны, за минувшие сутки средства ПВО также перехватили четыре ракеты ATACMS, 71 беспилотник и ряд других целей. Кроме того, ВКС России за сутки поразили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, а также скопления живой силы и военной техники противника в 104 районах.

Российскую армию также планируют усилить более точными тяжелыми огнеметными системами ТОС-3 «Дракон». Военный корреспондент Семен Пегов уточнил, что установка сконструирована с учетом опыта современных боевых действий. Речь идет о динамической защите бортов, которая спасает технику от дронов.

Журналист также заметил, что у установки стало 15 направляющих для пуска ракет. Они длиннее, что может свидетельствовать об улучшении точности стрельбы новыми боеприпасами, отмечает он. В сочетании со спутниковым модулем наведения они способны поражать цель на расстоянии 15 километров.

Военный эксперт Борис Рожин показал еще один пример эффективной работы техники в зоне СВО. Речь идет об уничтожении 120-мм миномета ВСУ дроном. На кадрах видно, как он подлетает и сбрасывает на позицию противника взрывные устройства. Отмечается, что бой происходил в населенном пункте Константиновка на Южно-Донецком направлении.

Кроме того, в Сети появились кадры «безумной дуэли» в районе Очеретино в ДНР. Российский БТР-82А с десантниками схлестнулся с украинским БМП Bradley. На кадрах видно, как боевые машины на полной скорости мчатся навстречу друг другу по проселочной дороге и ведут огонь.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Под Харьковом тем временем тестируют новейшую САУ «Мальва». Установка яростно уничтожает переправы и мосты. Как отметил военкор Александр Коц, на это стоит посмотреть просто потому, что это «красиво».

Неудобная правда о бойцах ВСУ и маленькие донаты

Командир взвода Вооруженных сил Украины с позывным Диего рассказал, что его сограждане перестали жертвовать деньги на армию. Офицер организовал сбор, который оказался «лакмусовой бумажкой настроений народа». По его словам, из 15 тысяч посмотревших соответствующее видео пожертвовали деньги лишь 12 человек, среди которых он сам и его супруга.

Украинский офицер также рассказал, что в первые месяцы боевых действий украинские солдаты в окопах говорили на русском языке. Таким образом он ответил на критику сограждан, которые обвинили его в «непатриотичности» после видео о сборе пожертвований на русском языке.

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