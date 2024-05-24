Тайна смерти бойца СВО, Безрукова в метро, Попов в СИЗО: что будет дальше

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Иван Попов, Ирина Безрукова

Жительница Новоуральска потребовала вскрыть гроб с телом брата, погибшего в зоне проведения спецоперации, суд рассмотрел жалобу на арест экс-командующего 58-й армией ВС РФ генерал-майора Ивана Попова, актриса Ирина Безрукова рассказала, что часто пользуется Московским метрополитеном, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Тайна смерти бойца СВО: что произошло?

Издание E1.RU сообщило, что в Новоуральске девушка потребовала вскрыть цинковый гроб брата, погибшего в зоне спецоперации. По информации портала, причиной стали странные обстоятельства смерти военнослужащего. По данным издания, родным сообщили, что мужчина совершил суицид, однако никто из них не поверил в эту версию.

«Брат в последний раз выходил на связь 25 декабря 2023-го, все было нормально, после этого он пропал. Я пришла в военкомат в Новоуральске 23 января, и мне сообщили, что Олег погиб. Транспортировку переносили, и тело привезли в ночь на 28 января. Мы пришли в похоронный дом — там цинковый гроб закрытый. Я попросила открыть его, чтобы посмотреть, кто там лежит. Нам сначала отказывали, говорили: „Вы готовы, что там будет жестко?“ В итоге открыли, и мы опознали брата», — рассказала девушка.

Издание уточнило, что при осмотре тела близкие бойца обнаружили дыру в правом боку, возможно, от ножевого ранения. По словам девушки, в заключении также описаны размеры селезенки мужчины, хотя ему ее удалили 20 лет назад.

Сестра погибшего добавила, что за несколько дней до смерти ее брат сломал правую руку, что, по ее мнению, вновь опровергает версию о возможности суицида. Кроме того, уточнило издание, девушка узнала, что у брата был конфликт с тремя другими военными в части.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

СМИ пишет, что семья погибшего обратилась в Следственный комитет города с требованием провести новую экспертизу, однако ранение бойца снова проигнорировали. При этом, по данным издания, специалист вовсе не смог установить точную причину смерти мужчины и указал в заключении, что не нашел на теле повреждений.

«Чтобы доказать, что мой брат не самоубийца — так как он был очень сильным человеком и прошел вторую чеченскую войну в 1999 году, — нужно провести гистологию мягких тканей травмы в грудной клетке, в правом боку и проверить странгуляционную борозду. Но складывается впечатление, что силовые структуры тянут время специально», — добавила сестра погибшего.

Ирина Безрукова раскрыла, как перемещается в метро

Российская актриса Ирина Безрукова на светской премьере нового оригинального проекта KION «Клиника счастья. Реалити» рассказала, что несколько дней назад пользовалась метро. В комментарии NEWS.ru артистка уточнила, что старается избегать в метрополитене часа пик, так как ей «некомфортно немножко».

«Была в метро два дня назад. Я когда опаздываю или когда есть дела, я надеваю очки, спортивный костюм, кроссовки и спокойно могу перемещаться в метро. Стараюсь избегать часа пик, потому что некомфортно немножко», — уточнила Безрукова.

Актриса добавила, что старается в метро ни с кем не разговаривать, так как по голосу ее сразу же узнают. Обычно, продолжила Безрукова, она слушает что-нибудь в наушниках, заходит в вагон последней и встает лицом к дверям. По словам артистки, так она может спокойно добраться до нужной станции.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Ирина Безрукова

Безрукова также рассказала, что не прибегает к помощи психологов. По ее словам, сейчас просто стало модной темой обращение к таким специалистам.

«Мне кажется, сильные личности, которые способны анализировать свое поведение и поведение других, могут обойтись без психолога. Вот я обхожусь. При этом я вижу, как многим моим знакомым и друзьям психологи помогли. Мне кажется, это просто очень раскрученная, модная тема», — сказала Безрукова.

Она добавила, что поход к специалисту — индивидуальное дело. Однако всю жизнь обращаться к психологам не имеет смысла, поскольку это говорит о бесполезности такой помощи, считает актриса. Вместе с тем Безрукова допустила, что экспертное мнение со стороны может поддержать человека в стрессовой ситуации.

Суд рассмотрел жалобу на арест генерала Попова: что решили?

Защита обвиняемого в мошенничестве бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова обжаловала арест экс-военачальника, сообщала газета «Коммерсант». Адвокат офицера Сергей Буйновский отметил, что оснований для ареста генерала у следствия нет, поскольку Попов своевременно ходил на допросы, не пытался оказывать влияния на свидетелей по делу, а его загранпаспорт находится в Минобороны РФ, что лишает его возможности скрыться за границей.

«Между тем и само следствие решило обратиться в тот же 235-й гарнизонный военный суд с ходатайством об изменении Ивану Попову меры пресечения на домашний арест», — пишет газета.

Позднее телеканал РЕН ТВ заявил, что генерал-майора Ивана Попова доставили в суд. Издание «Известия» уточнило, что журналисты встретили военного в коридоре.

«Шоу, да? Очередное», — сказал корреспондентам Попов.

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов в зале 2-го Западного окружного военного суда во время рассмотрения жалобы на его арест

После этого Telegram-канал Mash написал, что экс-командующего 58-й армией ВС РФ отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест. По данным канала, о смягчении меры пресечения ходатайствовали следователи. Рассмотрение вопроса проходило в закрытом формате, всех представителей СМИ попросили покинуть зал суда.

Однако вскоре эта информация не подтвердилась. По данным РИА Новости, суд оставил генерала Ивана Попова под стражей. Как отмечается, суд не нашел достаточных оснований отпустить экс-командующего 58-й армией ВС РФ под домашний арест.

«Суд не нашел достаточных оснований для отмены постановления 235-го гарнизонного военного суда», — приводит агентство решение суда.

17 мая 235-й гарнизонный военный суд арестовал бывшего военачальника на два месяца из-за уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Сейчас генерал-майор находится в СИЗО.

По версии следствия, обвиняемый причастен к хищению в 2023 году более 1700 тонн изделий металлопроката, которые закупила военно-гражданская администрация Запорожской области в рамках предоставления гуманитарной помощи. Материалы предназначались для оборудования инженерных оборонительных сооружений. Генерал вину не признает.

«Ему предъявлено обвинение. Все обвинения он отвергает, так как не причастен к тому, что ему вменяет следствие», — подчеркнул адвокат Буйновский.

По данным Telegram-канала Baza, приблизительный ущерб по делу Попова оценили почти в 100 млн рублей. Как уточнили в издании, по делу также проходит бизнесмен из Краснодарского края, который помог генерал-майору продать металл. Канал уточнил, что уголовное дело возбуждено по статье о совершенном в особо крупном размере либо организованной группой мошенничестве.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Военный корреспондент Александр Сладков

Военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале написал, что бывший командующий 58-й армией Южного военного округа является «не вором», а солдатом. Он уточнил, что никогда не замечал у офицера «коммерческого движения».

«Не буду ругаться, осуждать, чтоб не ухудшить ситуацию. Но знаю одно: Иван стоял во главе сил, отразивших немыслимое по трагизму и накалу контрнаступление противника. <...> Генерал Иван Попов не вор. Он солдат», — написал Сладков.

Он отметил, что ему бы хотелось видеть генерала в строю. Что же касается предполагаемого преступления Попова, то его «можно простить» за «безжалостную правду» о состоянии дел в армии.

«Тупым прощают и вранье, и потери, другим, думаю, можно простить и безжалостную правду. Уж такому генералу, как Попов, можно было бы простить», — указал военкор.

Полковник в отставке Михаил Тимошенко в беседе с NEWS.ru выразил мнение, что обвинения в адрес Попова вызывают вопросы. Он отметил, что генерала подозревают в афере с двумя тысячами тонн металла, однако непонятно, где этот металл должен был применяться в таких количествах.

«Может, этот металл вообще не был запланирован? Потому что на укреплениях металлу в таких количествах делать нечего. Если это железная арматура, то ее надо заливать бетоном, а укрепления на Запорожском направлении бетоном залили хорошо. Настолько, что с нашей линией обороны противник при „контрнаступе“ сделать ничего не смог. То есть задача по строительству укреплений была выполнена на совесть», — отметил он.

Кроме того, подчеркнул Тимошенко, незаметно организовать вывоз такой крупной партии металла было бы весьма проблематично. По его словам, не заметить подобную аферу было бы невозможно.

«Две тысячи тонн металлоизделий — это примерно полторы сотни грузовиков, чтобы их вывезти. Плюс погрузочная техника, плюс личный состав для погрузки-разгрузки. Какое же тут мошенничество и как могли [его] не заметить?» — задался вопросом эксперт.

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