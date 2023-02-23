Тайна приостановки ДСНВ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Автономная пусковая установка (АПУ) «Ярс»

Российский парламент дружно одобрил предложенный президентом демонстративный шаг — приостановку исполнения Договора о сокращении наступательных вооружений. Впрочем, нельзя исключить, что многие даже не задумывались о глубинном характере такого демарша. Тем более что замглавы нашего МИД Сергей Рябков тут же заверил, что мы не собираемся пока ни пересматривать численные показатели ядерных боеголовок и стратегических носителей, ни отказываться от обязательства по оповещению при очередном испытательном запуске нашей ракеты. Так что неужели речь идет просто о политическом маневре?

Во всяком случае, так его пытается представить с целью успокоить партнеров гастролирующий по Европе глава американского Госдепа Энтони Блинкен. Мол, русские опять блефуют, пытаясь скрыть какие-то свои экономические и технологические проблемы. И для янки крайне нежелательно признать, что отныне мы не рассматриваем украинский конфликт, куда Штаты залезли уже с головой, в отрыве от общемировой стабильности. Поскольку, в их понимании, можно было бы бесконечно поднимать ставки в украинской игре. По последним данным, они тайно передали подопечным украинским нацикам корректируемые бомбы, способные самостоятельно пролететь более семидесяти километров до цели, и дальнобойные ракеты для HIMARS. Но, стараясь причинять максимальный ущерб России, ее армии и просто мирным жителям, они исходили из уверенности, что стратегическая стабильность, затрагивающая уже непосредственно интересы безопасности самих Соединенных Штатов, — это совсем другое.

Напомним, что нынешний ДСНВ-3 был подписан еще Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в 2010 году и переподписан уже Владимиром Путиным и Джо Байденом в 2021-м. По факту такие переговоры в последние годы оставались единственным работающим направлением в российско-американских отношениях. И вот теперь мы впервые подвесили исполнение обязательств по договору в сфере стратегических вооружений, в то время как сами Штаты последовательно отказались от целой серии документов, формировавших структуры общей стратегической стабильности. В частности, от Договора по ПРО, а ведь именно качественное ограничение систем противоракетной обороны и гарантировало то самое взаимное уничтожение.

Фото: kremlin.ru Барак Обама, Дмитрий Медведев

США цинично сделали ставку на возможность победы в ядерной войне. Это когда после своего первого ядерного удара ответный ракетный запуск противника перехватывается размещенными по периметру его территории системами ПРО. А ведь как мы скрупулезно соблюдали обязательства в этой области. Даже новейшую Красноярскую РЛС снесли по требованию американцев.

Но все американские вложения в ПРО обесценило российское гиперзвуковое оружие и новые боеголовки ракеты «Сармат», способные двигаться по суборбитальной траектории. Американцы, чувствуя свое технологическое отставание, сделали попытки запретить наши новейшие ударные вооружения, поскольку они-де не были учтены в ДСНВ. Но, пожалуй, впервые у России появилась возможность вести стратегические переговоры, большой торг с позиции силы. И было бы странно не связать в единый узел все современные противоречия.

И попытки американцев возобновить свои инспекции наших стратегических сил могут быть связаны как раз с желанием реально оценить потенциал новых средств поражения, включая уже ставший легендарным подводный ядерный беспилотник «Посейдон», взрыв заряда которого может вызвать цунами, не оставляющее шансов для Великобритании или Атлантического побережья США, или крылатую ракету наземного базирования «Буревестник» с ядерным двигателем, способную облететь Земной шар.

На деле же Москва как бы предлагает пересдать стратегические карты, начать новый этап переговоров на своих условиях с учетом французских Forces de Frappe (примерно 300 боеголовок) и британских ядерных сил. И только в условиях глобального геостратегического компромисса возможны новые балансовые ограничения. Таков, надо полагать, в общем виде месседж, который Москва посылает Вашингтону и его союзникам. И, видимо, приостановка ДСНВ-3 — только первый шаг на пути вразумления наших бывших уважаемых партнеров, реально опасающихся слома всего стратегического равновесия.

Фото: wikimedia.org Le Téméraire (S617)

Будет оглашена новая российская концепция внешней политики, включающая перечисление конкретных угроз. Прошли времена рассуждений о том, что у нас нет врагов кроме мирового терроризма. А затем, видимо, придет время и новой ядерной доктрины с возможным акцентом на конкретные цели в определенных обстоятельствах. Для снисходительных оценок в духе «это блеф» у Запада оснований не останется.