https://static.news.ru/photo/6de61ad2-bd70-11e9-a3cd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Haibin/ZUMAPRESS.com

Новый тайфун «Кроса», идущий в Японское море, может привести к наводнению в Приморье.

Примгидромет предупреждает, что 16 августа тайфун выйдет на южную часть Японского моря и после этого вероятны два сценария развития событий: либо он уйдёт на японский остров Хоккайдо, либо на северо-восток Приморского края.

В любом случае, тайфун окажет влияние на погоду края. В первом случае он вызовет сильные дожди в восточных районах, во втором — в верховьях рек Бикин и Большая Уссурка, создастся угроза формирования большого наводнения с высотой подъёма рек до трёх метров (в южных и восточных районах), передают синоптики .

Как писал News.ru ранее, из-за атмосферного фронта и косвенного влияния тайфуна «Лекима» 11 и 12 августа в Приморском крае объявили штормовое предупреждение.