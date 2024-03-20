Таиландский политолог предположила, с чем связано переизбрание Путина Политолог Руампхонгпхаттхана: в РФ переизбрали Путина из-за недовольства Западом

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости/kremlin.ru

Владимир Путин

Переизбрание Владимира Путина президентом РФ связано с недовольством российских граждан из-за вмешательства западных стран в сферу интересов России, таким мнением поделилась с ТАСС таиландский политолог Джирапорн Руампхонгпхаттхана. Она считает, что прошедшие в марте президентские выборы полностью оправдали ожидания.

Многие российские граждане устали от вмешательства Запада, что приводит к растущей уверенности в необходимости решения правительства защитить Россию военным путем в Донбассе от расширения НАТО и [обеспечить] денацификацию Украины, — сказала она.

Политолог отметила, что большинство россиян по-прежнему с уважением относятся к Путину, который одержал в феврале символическую победу, когда российские военные взяли город Авдеевку.

Ситуация в зоне конфликта складывается позитивно для России после отражения контрнаступления Украины. Российские военные перехватили инициативу и начали свое наступление, — добавила она.

Руампхонгпхаттхана отметила, что рост российской экономики интригует, поскольку наблюдается положительная динамика вопреки наложенным на Москву санкциям. Такие результаты во многом способствуют популярности Путина, указала она. Политолог также сказала, что Таиланд испытывает трудности из-за введенных против России рестрикций.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поздравил Владимира Путина с победой на прошедших выборах главы государства. По его словам, переизбрание действующего российского лидера отражает поддержку народа.

Глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что окончательные итоги выборов президента России будут подведены на заседании 21 марта. По ее словам, явка избирателей в целом по стране составила рекордные 77,44%.