Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес в России

Британский концерн Imperial Brands Plc принял решение передать свой бизнес в России местным инвесторам, сообщается на сайте фирмы. На данный момент сделка находится в процессе, компания ждёт решения властей.

В данный концерн входит компания Imperial Tobacco, которая выпускает в России сигареты брендов Davidoff, Gauloises, JPS, Fine и West. Также концерну принадлежат такие торговые марки, как «Максим», Parker & Simpson и Style.

9 марта компания Imperial Brands объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Данное решение коснулось как завода в Волгограде, так и рекламы и инвестиций.

Фабрика в Волгограде была выкуплена компанией Reemtsma ещё в 1999 году, тогда началось первое производство сигарет «Максим». Спустя три года Reemtsma присоединилась к Imperial Tobacco, а на фабрике приступили к запуску новых продуктов. Мощность сигаретного цеха составляла 40 млрд сигарет в год, а мощность табачного — 22 тыс. тонн табака в год.