Табачная компания Imperial Brands передаст бизнес в России

Британский концерн Imperial Brands Plc принял решение передать свой бизнес в России местным инвесторам, сообщается на сайте фирмы. На данный момент сделка находится в процессе, компания ждёт решения властей.
В данный концерн
9 марта компания Imperial Brands объявила о приостановке деятельности в России из-за ситуации на Украине. Данное решение коснулось как завода в Волгограде, так и рекламы и инвестиций.
Фабрика в Волгограде была выкуплена компанией Reemtsma ещё в 1999 году, тогда началось первое производство сигарет «Максим». Спустя три года Reemtsma присоединилась к Imperial Tobacco, а на фабрике приступили к запуску новых продуктов. Мощность сигаретного цеха составляла 40 млрд сигарет в год, а мощность табачного — 22 тыс. тонн табака в год.
11 марта следом об уходе с российского рынка