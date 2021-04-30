Т-34, «Ярс» и «Армата»: в Москве прошла ночная репетиция парада Победы

В четверг, 29 апреля, в столице состоялась первая ночная репетиция парада в честь 76-летия победы в Великой Отечественной войне. Сначала военная техника прошла по Тверской улице, затем выстроилась в парадные колонны и проехала по Красной площади.

В репетиции парада приняли участие 190 единиц техники и 37 пеших парадных расчётов. Москвичи смогли воочию увидеть как легендарные Т-34, так и современные боевые машины, в частности танки «Армата», зенитно-ракетные комплексы «Панцирь» и С-400 «Триумф», мобильные стратегические комплексы «Ярс».

Скорость их движения на прямых участках составляла до 40 километров в час.

О том, какие виды военной техники прошли по Тверской улице и приняли участие в репетиции парада, — в фотогалерее NEWS.ru.

Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru Сергей Булкин/NEWS.ru