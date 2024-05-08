Сюрпризы Евровидения, тарифы в КНР, УДО кассирши: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Shutterstock/Global Look Press

Первый полуфинал международного песенного конкурса «Евровидение», решение Китая поднять тарифы на прямые железнодорожные поставки в Россию и Белоруссию на $500–800, освобождение кассирши Анны Григорьевой, укравшей у банка 23 млн рублей в Красноярском крае, — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Чем удивило Евровидение в этом году?

7 мая в 22:00 по московскому времени состоялся первый полуфинал Евровидения. В этом году музыкальный конкурс проходит в шведском городе Мальме. Россия не принимает участия, поэтому отечественные телеканалы не будут вести трансляцию. Некоторые артисты уже успели запомниться поклонникам своими образами.

За долгие годы существования Евровидения (конкурс проводится с 1956 года, перерыв был только в 2020 году, в пандемию) конкурсанты из разных стран выбирали фрик-образы, чтобы удивить публику и жюри. В 2024-м группа Windows95man из Финляндии решила впечатлить костюмами.

В начале номера на песню No rules на сцене появилось большое яйцо, из него выпрыгнул мужчина лет сорока в короткой белой футболке и стрингах телесного цвета. Сверху на конструкции стоял второй солист коллектива в костюме из лоскутов и коротких шортах. Во время выступления первый кричал No rules! и бегал по сцене. В конце песни он надел шорты, к которым были прикреплены жгуты. Из них начал бить фейерверк. Помимо солистов Windows95man, в номере были задействованы два танцора.

Также зрителей поразил 25-летний Немо Меттлер из Швейцарии, которого считают одним из фаворитов конкурса. Артист исполнил песню The Code, в которой поднимается тема поиска гендерной идентичности.

В клипе на композицию Немо идет по вагонам поезда и меняет несколько образов. В начале видео он предстает в костюме проводника, потом переодевается в яркую рубашку и розовую меховую шапку и в конце ролика танцует в платье с пышной юбкой.

Фото: Bens Bottner/Global Look Press Кипр – Silia Kapsus Фото: Bens Bottner/Global Look Press Кипр – Silia Kapsus Фото: Bens Bottner/Global Look Press Сербия – TEYA DORA Фото: Bens Bottner/Global Look Press Сербия – TEYA DORA Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Литва – Silvester Belt Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Литва – Silvester Belt Фото: Bens Bottner/Global Look Press Ирландия – Bambie Thug Фото: Bens Bottner/Global Look Press Ирландия – Bambie Thug Фото: Bens Bottner/Global Look Press Великобритания – Olly Alexander Фото: Bens Bottner/Global Look Press Великобритания – Olly Alexander Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Украина – Alyona Alyona & Jerry Heil Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Украина – Alyona Alyona & Jerry Heil Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Германия – Isaak Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Германия – Isaak Фото: Bens Bottner/Global Look Press Хорватия – Baby Lasagna Фото: Bens Bottner/Global Look Press Хорватия – Baby Lasagna Фото: Bens Bottner/Global Look Press Польша – Luna Фото: Bens Bottner/Global Look Press Польша – Luna Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Исландия – Hera Björk Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Исландия – Hera Björk Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Словения – Raiven Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Словения – Raiven Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Финляндия – Windows95man Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Финляндия – Windows95man Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Молдова – Natalia Barbu Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Молдова – Natalia Barbu Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Швеция – Marcus & Martinus Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Швеция – Marcus & Martinus Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Азербайджан – Fahree feat. Ilkin Dovlatov Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Азербайджан – Fahree feat. Ilkin Dovlatov Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Австралия – Electric Fields Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Австралия – Electric Fields Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Португалия – Iolanda Фото: Jessica Gow/Keystone Press Agency/Global Look Press Португалия – Iolanda Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Люксембург – Tali Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press Люксембург – Tali

Рок-группа Megara, которая представляет Сан-Марино, исполнила песню «11:11». Во время номера солистка коллектива и две девушки появились в нарядах розового и черного цветов. Танцовщицы одеты в костюмы зайцев, их лица скрывают шапки с ушами. В середине песни девушки снимают верхнюю часть нарядов и головные уборы. Под костюмами танцовщиц были надеты комбинезоны с черно-розовым рисунком скелетов. В таком образе они закончили номер.

В свою очередь испанская группа Nebulossa, в которую входят 56-летняя вокалистка Мария Мери Бас и ее муж 50-летний клавишник Марк, выступила с песней Zorra («стерва» по-русски), посвященной теме феминизма. В их номере были задействованы двое бородатых мужчин в черных трусах, корсетах и ботфортах на шпильке. Они танцуют в таких образах под музыку и в конце номера садятся на шпагат.

Ирландию представляет 30-летняя Бэмби Таг, настоящее имя которой Кантри Рэй Робинсон. В клипе на конкурсную песню Doomsday Blue татуированная артистка появилась в образе ведьмы — чулках и ночнушке из сатина. По сюжету ролика Бэмби Таг проводит обряд и вызывает нечистые силы.

Представительница Ирландии называет свой стиль музыки ouija-pop. У Бэмби есть все шансы занять призовое место в конкурсе, так как ранее ее соотечественники семь раз побеждали и четырежды были вторыми.

У представителей Украины Alyona Alyona и Jerry Heil с песней Teresa & Maria также есть шанс одержать победу на Евровидении. Композиция затрагивает тему феминизма, в ее тексте говорится, что «девочкам всегда предъявляют слишком много требований и претензий и им приходится искать свой путь».

Фото: Jens Bottner/dpa/Global Look Press Alyona Alyona & Jerry Heil, Украина

Музыкальный продюсер Сергей Дворцов, который трижды посещал это мероприятие в качестве гостя, рассказал NEWS.ru, что Евровидение в последние годы сильно коммерциализировалось. По его словам, любой исполнитель или его продюсер могут купить место в полуфинале, стартовая цена — €2 млн.

Продюсер напомнил, что еще несколько лет назад, когда от России выступали Сергей Лазарев, Полина Гагарина и Дима Билан, участники конкурса ставили фееричные шоу со вкусом. Современные же шоу он назвал «нищебродскими», отметив, что это «полный разврат и кринж».

«Мужики в стрингах на сцене! Это так называемые новые тренды западного шоубиза. Я бы назвал это словом на букву „г“. Дешевое шоу, дешевая постановка. Прекрасно, что Россия в этом „г“ не участвует», — отметил Дворцов.

С его мнением согласилась российская певица Мария Чикова. В беседе с NEWS.ru она заявила, что Евровидение стало похоже на «парад фриков». По ее мнению, шоу уже давно устарело, поскольку сейчас слушатели следят за музыкальными новинками в социальных сетях, где могут в любой момент послушать различных артистов со всего мира.

Фото: Личный архив Марии Чиковой Мария Чикова

Почему Китай резко поднял тарифы на грузоперевозки в Россию?

Тарифы на прямые железнодорожные поставки из Китая в Россию и Белоруссию выросли на $500–800 в зависимости от пункта назначения, при этом ставки морских фрахтов увеличились до $1500, сообщил портал Infotrans Media Belarus. Отмечалось, что инициатором повышения стоимости выступила китайская сторона.

Рост тарифов связали со снижением количества свободных контейнеров в Китае и пробками на границе. Кроме того, подчеркивалось, что свободных мест на судах, следующих из КНР в мае, уже не осталось. «Окошки» есть только на конец месяца и начало июня.

В апреле РБК со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщил, что прямые поставки из Китая в Россию машин, оборудования, механизмов и их частей сократились в марте на 15% год к году и составили в стоимостном выражении $2,9 млрд. Последний раз снижение экспорта Китая по данной категории продукции наблюдалось в декабре 2022 года (минус 11%), отмечало издание.

Экспорт наземных транспортных средств в Россию (легковые автомобили, грузовики, тракторы, их части и принадлежности) в марте сократился почти на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года (до $1,4 млрд). В целом экспорт из Китая в Россию в марте вырос в долларовом выражении на 2,5% (до $7,63 млрд), импорт — на 7,3% (до $11,94 млрд), свидетельствует статистика Главного таможенного управления КНР от 12 апреля.

Фото: Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

По данным РБК, частично снижение экспорта КНР объясняется общими тенденциями на китайском рынке, но детализированные данные подтверждают влияние угроз вторичных санкций. Как обратил внимание старший научный сотрудник РАНХиГС Александр Фиранчук, сжатие поставок более выражено в товарных позициях, которые чувствительны с точки зрения ограничений.

В марте «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка писал, что перевозчики в России вынуждены отказываться от приобретения грузовиков в лизинг из-за роста ставок по договорам. По словам главы компании TTG Андрея Рудакова, при выкупленной фуре прибыль с 1 км составляет около 25 рублей, но при эксплуатации более пяти — семи лет доход снижается почти вдвое.

При этом генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев заявлял, что объем транзитных грузоперевозок по Северному морскому пути в 2023 году побил рекорд и составил 2,15 млн тонн. По его словам, общий объем грузоперевозок составил 36,25 млн тонн, что также стало рекордом.

Как укравшая у банка 23 млн рублей кассирша оказалась на свободе?

Telegram-канал SHOT 7 мая сообщил, что суд в Красноярском крае удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении кассирши Анны Григорьевой, укравшей 23 млн рублей в банке в декабре 2021 года. На преступление девушка пошла из-за мужа, у которого были большие карточные долги: более 10 млн рублей. Украденное супруги потратили на погашение долгов, покупку дорогих брендовых вещей, косметики и гаджетов. Их приговорили к шести годам лишения свободы.

Почти половину срока девушка провела в СИЗО, а в колонии отсидела полгода: по всей видимости, ее освободили за безупречное поведение, а также благодаря оценке прокурора, посчитавшего достаточным уровень ее исправления, предположил в разговоре с NEWS.ru юрист Илья Русяев.

Фото: Социальные сети Анна Григорьева

«В случае Григорьевой решающими факторами, по всей видимости, стали ее безупречное поведение в колонии, отсутствие взысканий, а также поддержка ходатайства об УДО со стороны прокурора и администрации исправительного учреждения. Оценив степень ее исправления, суд счел возможным применить условно-досрочное освобождение», — пояснил он.

При этом, как отметил Русяев, не исключено, что Григорьева может вновь попасть под суд. По его словам, женщина обязана возместить весь ущерб от своих преступных действий. Если же этого не произойдет, с нее будут взыскивать средства в судебном порядке.

«Согласно Гражданскому кодексу РФ, вред, причиненный преступлением, должен быть возмещен в полном объеме. Таким образом, Анна Григорьева обязана вернуть банку оставшуюся часть похищенных 20 млн рублей. Если она не сделает этого добровольно, банк вправе взыскать с нее эти средства в судебном порядке», — пояснил юрист.

Тем временем Супруг Анны до сих пор отбывает наказание, запрос на УДО он не подавал. Он являлся подстрекателем и организатором преступления, шансы на досрочное освобождение у него могут быть гораздо ниже, пояснил Русяев.

«Суды, как правило, более снисходительны к соучастникам, совершившим преступление по принуждению или из-за стечения тяжелых обстоятельств», — заключил он.

Русяев подчеркнул, что каждый осужденный, согласно статье 79 УК РФ, может рассчитывать на условно-досрочное освобождение в случае, если он отбыл часть срока наказания при примерном поведении. Если говорить о преступлениях более тяжкой категории, к которым относится хищение в особо крупном размере, необходимо отбыть не менее половины назначенного срока.

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