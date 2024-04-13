Сырский признал сложное положение ВСУ: новости СВО на вечер 13 апреля

Фото: МО Украины

Александр Сырский

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что обстановка на фронте в Донбассе существенно обострилась из-за учащения атак со стороны российских военных. По его словам, особенно сложная ситуация наблюдается на Лиманском, Артемовском и Покровском направлениях.

Сырский уточняет, что наступление ВС России в последнее время стало более активным, это усугубило положение ВСУ. В ходе наступления российские военные применяют тяжелую технику, а теплая сухая погода только облегчает эту задачу, делая местность еще более доступной для танков.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 13 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

В зоне СВО сбили редкий американский дрон

Снайперы ВС России сбили в зоне СВО американский беспилотник Puma, а во время эвакуации группы БПЛА ликвидировали 24 солдата ВСУ, в числе которых были наемники, заявил руководитель боевой группы, получивший ранение в ходе столкновения. Редкий беспилотник отправили на изучение, уточнил он. Снайпера представили к высокой государственной награде.

Штурмовики Су-25 ВКС России нанесли удар по подразделениям войск Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 «Тулумбас», предназначенными для поражения особо прочных укрытий и способными пробивать бетонные плиты, сообщает Минобороны РФ.

Фото: МО РФ Су-25

На видеоролике показано, как пара штурмовиков наносит удар ракетами калибра 122 мм, каждый самолет нес по 10 таких ракет. Военные с дрона зафиксировали, как ракеты кучно легли на позициях ВСУ.

ВСУ потеряли почти тысячу бойцов за сутки

Суточные потери ВСУ на Авдеевском направлении составили 235 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, были ликвидированы две боевые бронированные машины ВСУ. На всех направлениях противник за прошедшие сутки потерял 935 человек.

В ходе боев на Донецком направлении погибли 50 военнослужащих Украины. Еще 25 человек были ликвидированы на Купянском направлении, более 110 — на Южно-Донецком и до 65 — на Херсонском.

Подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Первомайское в ДНР. ВС России также отразили восемь атак ВСУ в районе населенных пунктов Уманское, Красногоровка, Бердычи и Ленинское. На данных участках противник лишился двух боевых бронированных машин, трех автомобилей и 122-мм гаубицы Д-30.

Южная группировка войск на Донецком направлении заняла более выгодные позиции. В ходе боев ВСУ потеряли танк, три боевые бронированные машины, 23 авто и боевую машину ЗРК «Стрела-10», уточнили военные.

Фото: МО Украины

Украине предрекли потерю территорий вплоть до Днепра

Украина потеряет новые территории вплоть до реки Днепр в ходе предстоящего полномасштабного наступления российской армии, если поставки вооружений с Запада будут недостаточными, заявил подполковник ВСУ Павел Куриленко. Высокопоставленный военный также обвинил западных партнеров в искусственном создании сложившейся ситуации.

Он отметил, что объем поставок оружия резко снизился и находится сейчас на ужасном уровне по вине Запада. Украинский офицер указал, что ВСУ на основе стандартов НАТО могли получить современную экипировку, но на Украину она так и не попала даже на пике поставок оружия.

Экс-глава Стратегического командования ВС Великобритании генерал в отставке Ричард Бэрронс предположил, что Киев может проиграть в конфликте уже в 2024 году. По его словам, в случае крупного наступления ВС РФ украинская армия не сможет остановить их продвижение вглубь страны.

В Часов Яр прибывают дополнительные резервы ВСУ

ВСУ стягивают дополнительные подразделения к Часову Яру, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. По его словам, это делается для удержания микрорайона в восточной части города. Он добавил, что установление контроля над Часовым Яром крайне важно обеим сторонам, так как этот населенный пункт открывает сразу три направления.

Операторы дронов-камикадзе «Ланцет» уничтожили гаубицу ВСУ американского производства M109 PALADIN на Харьковском направлении близ населенного пункта Липцы, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». По его данным, бойцы ВСУ из этой гаубицы обстреливали частный сектор, а также мешали российским военным зачищать строения, где располагалось одно из националистических воинских формирований Украины. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: МО Украины

Над Белгородской областью сбили дроны

В Белгородской области сообщили об отражении двух атак ВСУ с применением беспилотников самолетного типа. Как уточнили в Минобороны России, первые дроны были сбиты около 09:00, еще один БПЛА был уничтожен в небе над областью в 10:30.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил, что по Луганску, предположительно, нанесен ракетный удар со стороны позиций Вооруженных сил Украины. По его словам, прилеты зафиксированы в районе автовокзала, последствия попали на видео.

Читайте также:

В Госдуме сделали заявление после взрыва в Москве джипа экс-офицера СБУ

Названы объекты ВСУ в Одессе, по которым пришлось бить семь раз подряд

Гибель детей в Токмаке, удар по Луганску: как ВСУ атакуют РФ 13 апреля