Сырский назвал сложной обстановку на фронте: новости СВО на вечер 6 апреля

Обстановка практически на всем протяжении линии боевого соприкосновения остается для Вооруженных сил Украины сложной, заявил главнокомандующий украинской армией Александр Сырский. По его словам, особенно сложная обстановка наблюдается на Артемовском направлении в районах восточнее Часова Яра и Клещеевки, на Авдеевском — в районах Бердычей, Орловки, Водяного, Первомайского, а также на Новопавловском — в районе Новомихайловки.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также по-прежнему напряженная, добавил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 6 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Украинские ВПК и аэродромы попали под массированный удар

Вооруженные силы России в ночь на 6 апреля нанесли групповой удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации наемников, сообщает пресс-служба Минобороны России. Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. Военные добавили, что в операции также участвовали беспилотники, все цели были поражены.

Артиллерия и ударные беспилотники ночью поразили пять лодок ВСУ в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу Днепра. Потери украинских военных составили до 30 человек.

Российские бойцы уничтожили в окрестностях Харькова две пусковые установки зенитно-ракетного комплекса SAMP-T зарубежного производства, за минувшие сутки были сбиты 205 украинских беспилотников, перехвачены шесть снарядов РСЗО и авиабомба Hammer.

Украина потеряли за сутки на Авдеевском направлении более 280 военнослужащих, в районе Херсонской и Запорожской областей — 35 бойцов, а потери ВСУ на Южно-Донецком направлении составили 90 человек.

ВС РФ на Донецком направлении заняли более выгодные рубежи и отразили две атаки ВСУ. Украина за сутки на данном направлении потеряла более 470 военнослужащих и две бронемашины.

ВСУ выпустили не менее 10 снарядов по Белгородской области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Белгороде в результате воздушной атаки со стороны ВСУ повреждены 12 многоквартирных домов, в 18 квартирах выбило стекла. Как уточняет глава региона, силы ПВО сбили 10 целей на подлете к Белгороду и области.

В Белгородском районе в поселке Дубовое полностью сгорел один частный дом, а в четырех многоквартирных домах были посечены фасады и выбиты окна в 21 квартире. В одном частном доме пробита крыша. В поселке Майский повреждена кровля в одном из частных домов. В селе Никольском получили повреждения кровли двух частных домовладений, а в селе Таврово пробита кровля и выбиты окна в одном частном доме.

6 апреля Вооруженные силы Украины открыли огонь по поселку Теткино в Глушковском районе Курской области. При обстреле травмы получил один местный житель, его госпитализировали. Кроме того, в поселке были повреждены семь домовладений, шесть автомобилей и три магазина.

Мирный житель пострадал при обстреле украинских военных поселка Красный Бор в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Он также отметил, что в результате атаки частично повреждены несколько жилых домовладений.

Украинская армия испытывает дефицит кадров

Вооруженные силы Украины испытывают кадровый дефицит, рассказал советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин. По его словам, в зоне боевых действий чаще всего встречаются именно мобилизованные украинские граждане, которых бросили на передовую. Гагин подчеркнул, что кризис призывного ресурса сегодня стал главной проблемой ВСУ.

Советник добавил, что украинское командование старается беречь боеспособные части, поскольку их осталось не так много. Однако это не говорит о слабости противника, поэтому недооценивать ВСУ нельзя, отметил Гагин.

На побережье Очакова в Николаевской области прогремел мощный взрыв

Вооруженные силы России нанесли удар по побережью Очакова в Николаевской области Украины, где на базах отдыха находятся военнослужащие ВСУ, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, на побережье множество пансионатов, где располагаются украинские военные, там же они складируют оружие и прячут военную технику. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным подполья, вся прибрежная зона Очакова находится под полным контролем украинских военных, а местным жителям проход на берег закрыли блокпостами. Лебедев уточнил, что СБУ намерена начать проверку смартфонов и компьютеров местного населения.

Часов Яр может перейти под контроль России к концу апреля

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в беседе с NEWS.ru, что Часов Яр полностью перейдет под контроль ВС России к концу апреля — началу мая. Он также не исключил, что ВСУ постоянно перебрасывают в населенный пункт подкрепление. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Вооруженные силы России подбили еще одну боевую машину пехоты M2 Bradley американского производства, используемую украинскими войсками в зоне боевых действий, сообщил военный корреспондент Андрей Руденко. Он опубликовал кадры, на которых технику везут из Авдеевки.

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