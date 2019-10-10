https://static.news.ru/photo/cdb30fda-eb0e-11e9-92de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Синоптики прогнозируют облачность и кратковременные дожди 10 октября в столичном регионе.

Под влиянием атмосферного фронта воздух может прогреться до плюс 11 градусов, относительная влажность составит 70%. Синоптики предупреждают, что в такую погоду надо соблюдать режим труда и отдыха — у метеозависимых людей она может вызвать недомогание, кроме того, возможен рост количества респираторных заболеваний, передаёт АГН « Москва ».

Как писал News.ru ранее, ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что температура в столице начнёт повышаться с 10 октября. К выходным, 12 и 13 октября, погода станет комфортной, дожди и снег прекратятся.