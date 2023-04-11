Сын Валерии оказался под капельницей Сын певицы Валерии Арсений отравился морепродуктами и оказался под капельницей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сыну известной певицы Валерии, Арсению Шульгину, потребовалась медицинская помощь после употребления морепродуктов. Об этом сам Арсений рассказал на своей странице в соцсети.

Моллюски и улитки не всегда бывают свежими. Вот такая история, — заявил знаменитый наследник.

Шульгин опубликовал фотографии, на которых видно, что он находится под капельницей. По его словам, причиной стало отравление морепродуктами. Судя по кадрами, Шульгин лечится дома.

Арсений добавил, что сомневается в целесообразности раскрывать информацию о заведении, где ему подали блюдо из некачественных ингредиентов, поскольку не желает вступать в конфликты и раздувать скандалы.

Арсений Шульгин является третьим совместным ребенком Валерии и ее бывшего мужа, продюсера Александра Шульгина.

Ранее нынешний муж Валерии, Иосиф Пригожин сообщил, что его здоровье приходит в норму после того, как он почувствовал себя плохо на съемках телешоу «Звезды сошлись». По словам продюсера, он долго сопротивлялся и не хотел вызывать скорую, однако все же допустил врачей для оказания первой помощи. Госпитализация ему не потребовалась, позднее он сам обратился в клинику.