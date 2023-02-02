Сын Силуанова стал главой одного из департаментов «Аэрофлота»

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Сын министра финансов РФ Антона Силуанова Алексей стал главой нового департамента регионального развития в компании «Аэрофлот», сообщает РБК со ссылкой на свои источники. До этого Силуанов младший работал в департаменте планирования и развития парка воздушных судов авиакомпании.

Создание департамента регионального развития обусловлено необходимостью усиления работы по развитию региональных перевозок, координации развития региональных хабов ПО «Аэрофлот», а также необходимостью налаживания системного взаимодействия с деловыми, отраслевыми и экспертными организациями в субъектах Российской Федерации, представляющих интерес для регионального развития ПАО «Аэрофлот», — указано внутренней рассылке компании.

Алексей Силуанов закончил Финансовый университет при правительстве. В 2017 году защитил кандидатскую диссертацию году по теме «Тенденции развития мирового рынка авиализинга». Проработал в авиационной отрасли более девяти лет, из них более семи лет — в «Аэрофлоте».

Ранее глава «Аэрофлота» Сергей Александровский рассказал, что стоимость авиабилетов в 2023 году вырастет, как минимум, на уровень инфляции в 2023 году из-за растущих расходов перевозчиков. Свои бюджетные прогнозы перевозчик строит на показателях инфляции от Минэкономразвития, текущий прогноз которого составляет 5,5%. Александровский отметил, что компания могла бы в следующем году переложить все дополнительно возникающие расходы на пассажиров, но не станет этого делать из-за ограниченной покупательной способности населения.

В свою очередь замглавы Минтранса Дмитрий Зверев заявил, что ведомство понизит ставки сборов для обслуживания самолетов и вертолетов в региональных аэропортах. По его словам, подобные меры позволят существенно снизить цену авиабилетов.