Троллинг Кологривого, сын Монеточки, бизнес Михайлова: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Певица Монеточка (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) рассказала, как назвала новорожденного сына, Федеральная налоговая служба ликвидировала центр Стаса Михайлова, актер Дмитрий Дюжев прокомментировал скандальные высказывания звезды «Слова пацана» Никиты Кологривого — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что звезды «Бригады» сказали о критикующем актеров Кологривом?

Дюжев заявил, что критические высказывания его коллеги Кологривого о других артистах объясняются незрелостью актера. В беседе с KP.RU звезда «Бригады» предположил, что с возрастом мнение молодого актера изменится.

«Никита Кологривый — замечательный актер. Он мне очень понравился в талантливой работе „Слово пацана“. Но есть дело юности и зрелости. Юным кажется, что до них и истории не было, что им море по колено, особенно когда они являются открытием и к ним так относятся журналисты и почитатели творчества. Но только когда приходит зрелость, ты понимаешь, что все это тебе не принадлежит», — отметил Дюжев.

Он посоветовал Кологривому учиться мастерству у более опытных артистов, которые смогли добиться небывалых успехов в актерском искусстве.

«Мы в первую очередь узнаем то, что делали до нас, на что шли наши коллеги, чтобы исполнить ту или иную роль, которая попала в историю, привлекла внимание зрителей и критиков. Но, конечно, если человек случайно попал в эту профессию, то это просто использование себя с зазубриванием текста, тут нет творческого ремесла», — объяснил Дюжев.

Его коллега по сериалу «Бригада» Владимир Вдовиченков поддержал Кологривого. Он сообщил, что лично знаком с молодым артистом, и отметил, что не стоит обижаться на его слова.

«Он такой, что, если его несет, ничем не остановишь. Не надо обижаться. Он троллит вас всех, и правильно делает — чтобы не расслаблялись! Но он адекватный человек и все понимает. Никита действительно готов отдаться ради роли, хоть умереть!» — сказал Вдовиченков в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Дмитрий Дюжев

Педагог Кологривого Владимир Зуев заявил, что актер проучился в театральном вузе не больше года. Преподаватель в беседе с «КП-Новосибирск» назвал артиста неоднозначным человеком.

«Никита проучился год, не больше. Он во всех смыслах неоднозначный человек. При всей его повышенной экспрессивности, сиюминутной взрывоопасности так он себя проявляет не со всеми. Внутренне у него всегда была верность определенным принципам, избирательность», — рассказал Зуев.

По его словам, для Кологривого всегда было важно найти человека, которому он мог бы доверять. Педагог отметил, что он часто разговаривал с актером о его семье и проблемах с друзьями. При этом, подчеркнул преподаватель, Кологривый очень тепло отзывался о своих близких.

«Мы после занятий просто оставались в театральных классах и разговаривали. Он рассказывал про родной город, про проблемы с друзьями, про семью. Рассказывал это только мне, очень трогательно и человечно. Это совсем не вяжется с тем, что про него говорят сейчас. Очень тепло отзывался о своих близких», — уточнил преподаватель.

На защиту молодого актера также встала блогер Ида Галич. Она назвала актера из сериала «Слово пацана» «одиозным фрешменом», который «растормошил тусовочку». По ее мнению, исполнителю роли Кощея удалось «перетянуть одеяло» и заставить людей наблюдать за собой. Галич отметила, что не все действия Кологривого вызывают у нее положительные эмоции.

«Мне, кстати, Никита [Кологривый] импонирует. Одиозный такой фрешмен. Растормошил тусовочку. Он с блеском перебил разговоры о „Слове пацана“ и смог перетянуть одеяло на себя. Не все действия Никиты у меня вызывают положительные эмоции, но когда звездный представитель ведет себя с подобной тактикой и дает зрителю то сладкий пряник, то шлепает ремнем, это вызывает у людей желание с жадностью наблюдать за своим кумиром», — написала Галич.

Несмотря на шквал критики со стороны российских актеров и шоу-бизнеса, Кологривый остается востребованным в мире кино. В Москве начались съемки комедийного фильма «Возвращение попугая Кеши», главную роль в котором исполнит Кологривый, рассказали РБК в пресс-службе компании «Кинотека». В картине также снимутся Оксана Акиньшина и два попугая — Кока и Альба.

Кологривый ранее рассказал подробности участия в съемках нового сериала «Последний богатырь. Наследие» режиссера Антона Маслова. По словам актера, ему досталась роль братьев-близнецов, которые по национальности являются цыганами, передает 7дней.ru.

Актер отметил, что одна из сложностей на съемках была связана с хореографическими номерами. Кологривый подчеркнул, что усиленно готовился и осваивал тонкости танца, чтобы не отставать в кадре от профессионалов. Съемки сериала завершились 5 февраля. Премьера запланирована на 2024 год.

Как Монеточка назвала второго ребенка, родившегося в эмиграции

Монеточка (настоящее имя — Елизавета Гырдымова) сообщила в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что назвала второго ребенка Петром. По словам артистки, с момента появления малыша на свет прошел один день и один месяц.

Певица заявила, что «сын просто супер». О рождении мальчика стало известно 10 января. Певица до этого не говорила в соцсетях о беременности, хотя слухи среди поклонников ходили давно. Первый ребенок — девочка Нина — появился на свет в августе 2022 года. Роды прошли в Литве.

Ранее Монеточка заявила, что роды прошли легко и быстро. По словам артистки, рост мальчика при рождении составил 50 см. Артистка отметила, что многие догадывались о ее беременности, но сама она решила публично не рассказывать о своем положении.

По сообщению СМИ, летом прошлого года артистка случайно проговорилась во время прямой трансляции о том, что ждет ребенка. В кадре она рассуждала, как изменились ее пищевые предпочтения, и добавила, что такое с ней произошло при первой беременности.

Монеточка и ее супруг Виктор Исаев покинули Россию после начала СВО. Певица родила обоих детей в эмиграции. Артистка проводит благотворительные концерты в поддержку украинских беженцев. В январе 2023 года Монеточку внесли в список иноагентов. Затем на нее было заведено административное дело за отсутствие соответствующей маркировки в социальных сетях. В итоге певицу дважды оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва» Монеточка

Михайлов ликвидировал продюсерский центр

Telegram-канал Mash сообщил, что ФНС закрыла продюсерский центр певца Стаса Михайлова «Творческая мастерская». По данным канала, музыкант сам подал заявление о ликвидации юридического лица.

Mash сообщает, что документы в налоговую поступили в конце 2022 года. ФНС потратила на их рассмотрение и обработку больше года.

По информации канала, причиной ликвидации продюсерского центра стала низкая прибыль. В 2021 году «Творческой мастерской» удалось выручить 5,9 млн рублей, при этом прибыль составила около 685 тысяч. Центр просуществовал 12 лет, работая в таких областях, как исполнительское мастерство, телевизионный контент и вещание.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Стас Михайлов

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