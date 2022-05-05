Baza: сын маршала России Сергеева избил беременную сожительницу

Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Сын маршала России, бывшего министра обороны Игоря Сергеева Дмитрий избил беременную сожительницу в Подмосковье. Как сообщает Telegram-канал Baza, девушка написала заявление в полицию ещё в марте. Сергеев вину не признал, отметив, что не знает, откуда у возлюбленной ссадины и гематомы.

В марте в полицию обратилась Екатерина Букреева. 30-летняя девушка заявила, что её избил сожитель Дмитрий Сергеев, — говорится в сообщении.

На момент обращения в полицию девушка находилась на 30-й неделе беременности. Она пояснила, что в доме на кухне у неё с Сергеевым произошёл конфликт. После словесной перепалки мужчина начал бить её по лицу. У Екатерины образовались гематомы.

После избиения девушка съехала от Сергеева, забрав их общего ребёнка. В апреле она попала в больницу с угрозой преждевременных родов.

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