Сын Чикатило на фронте и подвиг разведчика: новости СВО на вечер 21 апреля

Фото: Иллюстрация/NEWS.ru

Ветеранская организация «Сила в братстве — 59» сообщила, что российский разведчик из Перми Александр Зубарев обратил в бегство подразделение Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции. Отмечалось, что боец обнаружил передвижение противника и это позволило нанести удар по скоплению сил ВСУ.

Как пояснили ветераны, формирования Вооруженных сил Украины накапливали наступательный потенциал. По их информации, младший сержант Зубарев выявил перемещение противника, доложил об изменившейся обстановке командованию и передал координаты российским артиллеристам. В результате неприятелю был нанесен существенный урон, а выжившие украинские военные были вынуждены отступить, добавили в организации.

Зубарев служит по контракту в разведывательной роте с ноября 2024 года. За умелые действия и профессионализм его представили к медали «За отвагу».

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 21 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

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Раскрыта возможная судьба пропавшего в зоне СВО сына Чикатило

Точных данных о пропавшем без вести в зоне СВО сыне серийного убийцы Андрея Чикатило нет, однако он мог быть убит, считает заместитель главного редактора журнала «Воин России» капитан I ранга Василий Дандыкин. По его мнению, расправиться с 55-летним Юрием Чикатило (Мирошниченко) могли его сослуживцы из Вооруженных сил Украины.

Как подчеркнул эксперт, гены говорят о многом, и не исключено, что сами военнослужащие ВСУ «испугались воевать вместе с таким человеком и убили его на всякий случай». Впрочем, возможны разные исходы. Капитан напомнил, что на Харьковском направлении, где находился Чикатило-младший, идут жестокие бои. Зачастую тела невозможно опознать после попадания артиллерийских снарядов или применения российской ТОС «Солнцепек», пояснил аналитик.

Дандыкин также не исключил, что Мирошниченко дезертировал. Но это менее вероятно, чем гибель. Точно можно сказать одно: сын Чикатило не находится в плену, иначе это стало бы известно всем, отметил он.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Очевидец снял на видео первый захваченный бронетранспортер Oncilla

Telegram-канал «Военное дело» сообщил, что трофейный польский бронеавтомобиль Oncilla заметили на российской трассе. По данным источника, транспортное средство досталось ВС России на территории Курской области. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.

По данным канала, Oncilla является вариантом украинского бронеавтомобиля «Дозор-Б», который производится в Харькове. Он модифицирован для обеспечения соответствия стандартам НАТО по баллистической и противоминной защите. Экипаж польского бронеавтомобиля составляет три человека, а десант — до восьми пехотинцев.

Украинский флот лишился ключевого командира

Военкор Герой России Евгений Поддубный в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы РФ в зоне спецоперации ликвидировали командира 505-го батальона морской пехоты ВМФ Украины Игоря Колосницына. По его словам, в 2023 году украинский боец принимал участие в боях на Херсонском направлении.

Военкор уточняет, что, в частности, Игорь Колосницын участвовал в боях за село Крынки Херсонской области на левом берегу Днепра. По данным Поддубного, командира уничтожили в одном из приграничных районов Сумской области 17 апреля. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Военный раскрыл, для чего ВСУ было нужно пасхальное перемирие

Источник в группировке войск «Север» рассказал журналистам, что Киев использовал пасхальное перемирие в своих целях. По словам собеседника, украинские войска в дни тишины усиливали и дооборудовали свои оборонительные позиции на границе Курской и Сумской областей, а также использовали временное прекращение огня для маскирования орудий, которые они перемещают на новые огневые позиции, используя при этом свои БПЛА.

Источник добавил, что ВСУ запускали дроны, производили облет своих позиций, чтобы проверить, в каком состоянии находится их маскировка. Сейчас противник ведет фортификационные работы для усиления обороны, подчеркнул он.

ВС России продолжили проведение СВО после окончания пасхального перемирия

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России продолжили проведение специальной военной спецоперации на Украине после окончания пасхального перемирия. Временный режим прекращения огня, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным 19 апреля, перестал действовать с 00:00 21 апреля. В ведомстве отметили, что Вооруженные силы Украины, несмотря на объявленное перемирие, продолжали наносить удары по российской территории.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости ВС РФ в зоне СВО

В Минобороны раскрыли, сколько раз ВСУ нарушили пасхальное перемирие

Министерство обороны России отмечало, что ВСУ применили 90 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа за время перемирия, из них восемь — вне зоны СВО. Речь идет о режиме прекращения огня по всей линии фронта. Все БПЛА были ликвидированы, сказано в сообщении министерства.

По информации Минобороны, ВСУ совершили 1404 обстрела из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Также украинские солдаты нанесли 3316 ударов с использованием квадрокоптеров по позициям российских войск, отметили в ведомстве.

В Кремле отреагировали на данные Минобороны РФ о нарушении Киевом перемирия

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос, заявил, что Кремлю нечего добавить к данным Минобороны России о нарушении Киевом пасхального перемирия. По данным военного ведомства, за дни тишины было зафиксировано 4900 нарушений со стороны ВСУ.

Раскрыто число сбитых за сутки беспилотников ВСУ

Пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщила, что за сутки системы противовоздушной обороны сбили 104 украинских беспилотника. В ведомстве отметили, что с начала спецоперации уничтожен 661 самолет ВСУ, более 52 тысяч БПЛА, свыше 600 зенитных ракетных комплексов.

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