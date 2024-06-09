«Сыграл в регби товарищами»: военкор рассказал о безрассудстве военного ВСУ Военкор Лисицын: боец ВСУ завел свое подразделение под штурмовую авиацию ВС РФ

Фото: МО Украины

Боец Вооруженных сил Украины Владимир Яворский, который также является главным игроком национальной сборной в регби, завел свое подразделений под штурмовую авиацию ВС РФ, рассказал военкор Евгений Лисицын в Telegram-канале. По его словам, военный сделал это несмотря на приказ отступить. В результате все подразделение ВСУ было уничтожено ударом авиационных бомб, добавил военкор.

У добровольца из ВСУ был приказ отступить, но Владимир Яворский, который является главным игроком украинской сборной в регби, решил завести свое подразделение под нашу штурмовую авиацию. Все подразделение было уничтожено ФАБом. Сыграл в регби своими товарищами, — рассказал Лисицын.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины в Часовом Яре «гнутся» и отступают при контакте со штурмовыми группами ВС РФ. Военкор Юрий Котенок уточнил, что к 9 июня ВСУ признали потерю большей части микрорайона Канал. Теперь противник отходит на западные рубежи в черте города, добавил он.

Украинские силы уже сняли оборону на данном участке, добавил он. Подразделения перебрасывают на Харьковское направление, а оставшихся сил ВСУ не хватает для удержания кварталов.