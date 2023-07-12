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Связанные с Пригожиным компании заключили 9 контрактов после попытки мятежа

RTVI сообщает, что компании, имеющие отношение к предпринимателю Евгению Пригожину, заключили по меньшей мере девять многомиллионных контрактов после попытки мятежа 24 июня. По информации СМИ, их сумма составила свыше 1 млрд рублей.

RTVI сообщает, что речь идет о контрактах на организацию питания в школах и больницах, при этом государственные ведомства не намерены расторгать сделки, заключенные ранее с компаниями Пригожина. По данным СМИ, наиболее крупное соглашение на сумму в более 705 млн рублей было подписано между ООО «Продфутсервис» и управлением образования подмосковных Мытищ.

Как пишет RTVI, организация будет ответственной за питание школьников в период с 2023 по 2025 год, помимо этого, новые контракты со связанными с Пригожиным компаниями заключили больницы и поликлиники в Москве, детский лагерь «Артек» и два медучреждения в Подмосковье.

Ранее сообщалось, что бизнесмен встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, всего на мероприятии присутствовали 35 человек. В общей сложности беседа продлилась около трех часов. Во время нее Путин оценил деятельность ЧВК «Вагнер» в рамках военной операции, а также события 24 июня.