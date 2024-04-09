Связанную с Байденом компанию уличили в финансировании терактов в России СК: украинская компания Burisma Holdings финансировала теракты в России

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Украинская нефтегазовая компания Burisma Holdings, работающая на Украине, причастна к финансированию терактов в России и за ее пределами, сообщили в Следственном комитете РФ. В ведомстве уточнили, что речь идет об устранении российских политических и общественных деятелей и нанесении экономического ущерба стране.

В главном следственном управлении СК России проведена проверка по обращению группы депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации и иных лиц о финансировании террористической деятельности высшими должностными лицами США и стран НАТО. По ее результатам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма), — сказано в сообщении.

Следком также сообщил, что для терактов и провокаций использовались средства, поступавшие через Burisma Holdings и другие компании. Отмечается, что на атаки было потрачено несколько миллионов долларов. Правоохранители в данный момент проверяют источники поступления и движение этих средств, а также причастность западных организаций к этой деятельности.

Ранее стало известно, что Хантер Байден, сын президента США, воспользовался влиянием отца, чтобы помочь закрыть коррупционные дела в отношении владельца газовой компании Burisma Николая Злочевского. В этом холдинге американец получал зарплату как член совета директоров. Эти данные подтвердились личной перепиской Байдена с украинскими предпринимателями.