Связь Киркорова и Зеленского, замена в КВН, ссоры Фадеева: что будет дальше

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/РИА Новости

Филипп Киркоров, Владимир Зеленский, Максим Фадеев

Дружба оступившегося короля российской поп-сцены Филиппа Киркорова с президентом Украины Владимиром Зеленским, новые подробности брака исполнителя с певицей Аллой Пугачевой, слухи вокруг нового ведущего в шоу КВН, отношения продюсера Максима Фадеева с его бывшими подопечными — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Что связывает Киркорова и Зеленского?

Народный артист России Филипп Киркоров в эфире программы «Новые русские сенсации» на телеканале НТВ рассказал, что карьера Зеленского в России началась при непосредственном участии певца. Как отметил Киркоров, нынешний украинский лидер хотел «покорить российский шоу-бизнес».

«Ему хотелось больше пространства обхватить, потому что на Украине он сделал очень много как артист. Ему хотелось покорить российский шоу-бизнес. Я убедил руководство телевидения взять его соведущим», — заявил поп-король.

В публикации НТВ подчеркивается, что именно после помощи Киркорова карьера Зеленского в России заиграла новыми красками, на Украину он вернулся «уже звездой».

Киркоров признался, что, несмотря на дружеские отношения в прошлом, сейчас он не может узнать Зеленского. Народный артист напомнил, что был одним из первых, кто подпал под санкции Украины при Зеленском.

«Это был мой друг очень близкий. И мы очень дружили. Я сейчас не узнаю этого человека. Я не узнаю этого человека, который вводит против меня первые санкции. Первый человек, который подпал под санкции Украины, это был я», — вспомнил Киркоров.

Фото: Администрация президента Украины Владимир Зеленский

Также поп-король ответил на вопрос о возможном звонке Зеленскому по поводу текущей ситуации между Россией и Украиной. Исполнитель выразил уверенность, что в этом нет никакого смысла, так как за Зеленского решения принимают другие лица.

«А смысл? У меня такое есть чувство, что даже это не он решает, а за него решают. Ему говорят, что делать», — добавил Киркоров.

Зеленский успел побывать ведущим музыкальных проектов «Новая волна. День премьер», «Фактор А» и «Новая волна. День мирового хита». Он также вел проекты «Магия» с Татьяной Лазаревой (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) и «Новогодний парад звезд» с Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

В российской фильмографии Зеленского роли в фильмах «Любовь в большом городе», «Любовь в большом городе — 2», «Любовь в большом городе — 3», «Служебный роман. Наше время», «Ржевский против Наполеона» и «8 первых свиданий».

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Как разрушился брак Пугачевой и Киркорова?

Киркоров в передаче «Новые русские сенсации» также рассказал, что семейная идиллия разрушилась из-за неверности со стороны Пугачевой. По словам артиста, молодой юморист Максим Галкин начал «обхаживать» Примадонну, а она не смогла устоять.

«[Галкин] начал ее обхаживать, и она поплыла. Я понимал, что рогоносец четыре года. Это, конечно, было неприятно», — рассказал певец в эфире программы.

Он отметил, что не испытывает злобы по отношению к бывшей жене, так как она нашла свою половинку. Он рад, что его некогда любимой женщине удалось найти избранника по душе и встретить с ним старость, пусть даже вдали от родины.

«Она счастлива с этим человеком. Дай Бог ей здоровья», — говорит Киркоров.

Пугачева и Киркоров прожили вместе 10 лет: в 1994-м звездная пара расписалась в загсе на Английской набережной в Санкт-Петербурге, а венчалась в Иерусалиме. Артисты много гастролировали вместе, занимались музыкой и развивали мюзиклы в России. По случаю развода в 2005-м Примадонна и поп-король устроили вечеринку — они отпраздновали новый статус в ресторане.

В 2022 году поп-король опубликовал в социальных сетях пост в защиту Примадонны и ее супруга. По словам артиста, Галкин воспринял его поступок как должное, а затем и вовсе принялся высмеивать экс-коллегу на своих зарубежных концертах. Например, однажды шоумен сыронизировал, что появление исполнителя хита «Зайка моя» в прозрачных колготках остановит СВО.

Фото: Igor Flis/Russian Look/Global Look Press Филипп Киркоров и Алла Пугачева

«Не представляете, какой период я пережил. Я получил по шапке по полной, потому что заступился за иноагента. Не ожидал, что после этого всего Максим будет ездить и вот так оскорблять меня», — сказал Киркоров.

В конце января 2024 года Галкин высмеял Киркорова, извинившегося за участие в «голой» вечеринке. Во время концерта в Вене комик перепел хит артиста «А я и не знал» на шуточный манер, подчеркнув, что поп-король потерял контроль и забежал не в ту дверь. Также юморист предположил, что Киркоров шел за колой.

Куда делся Масляков и кто стал новым ведущим КВН?

Последние несколько лет «Клуб веселых и находчивых» выходил без Маслякова-старшего, которого подменяли Валдис Пельш, Михаил Галустян, Вадим Галыгин и Дмитрий Хрусталев. KP.RU утверждал, что шоу наконец обрело постоянного ведущего и им якобы станет Хрусталев.

У шоумена действительно огромный опыт в КВН. Зрители помнят его со времен, когда юморист состоял в команде «Сборная Санкт-Петербурга» и был ее капитаном. Коллектив был финалистом и вице-чемпионом Высшей лиги КВН. Также Хрусталев вел региональные игры и выездные игры Высшей лиги, фестивали и другие мероприятия, связанные с «Клубом веселых и находчивых».

Но, как оказалось, информация СМИ не соответствует действительности, о чем сообщил Александр Масляков — младший. Он опроверг данные о том, что новым постоянным ведущим КВН может стать Дмитрий Хрусталев.

«Эта информация на данный момент не соответствует действительности», — сказал он.

Тем не менее во время пандемии Масляков дважды переболел коронавирусной инфекцией. Из-за этого долгое время он не принимал участия в съемках. После выздоровления Масляков решил не возвращаться к амплуа ведущего. Его место в Высшей лиге КВН занял Хрусталев. Он отметил, что Масляков сам одобрил его кандидатуру.

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Телеведущий Александр Масляков с супругой Светланой (слева) и телеведущий Александр Масляков — младший с супругой Ангелиной

«Приятная атмосфера, новая классная продюсерская команда — мне нравится обновленный формат работы, и я, безусловно, благодарен», — говорил Хрусталев.

Слухи о возможном назначении Хрусталева на роль постоянного ведущего КВН также подогревала пресс-секретарь творческого объединения «АМиК» Анастасия Драпеко. Она утверждала в разговоре с RTVI, что ведущий будет новый, но кандидатура Хрусталева не окончательная.

При этом большинство пользователей Сети положительно восприняли Хрусталева в качестве ведущего КВН, но нашлись и те, кому его назначение пришлось не по душе. Комментаторы отметили, что часто видят шоумена и в рекламе, и в шоу, отчего на месте ведущего КВН хотели бы видеть кого-то еще.

Сейчас шоу полностью владеет Александр Масляков — младший. Ранее ему принадлежала лишь половина компании, а его отцу, основавшему телеигру КВН, — четверть творческого объединения. Оставшейся частью компании владела жена Маслякова-старшего Светлана.

С кем из звезд и почему разорвал отношения Фадеев?

Продюсер Максим Фадеев 16 апреля заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что музыкальный проект «Глюк'oZa» будет перезапущен без певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой). Он выложил в соцсети короткую нарезку с отрывками старых песен группы, где было слышно небольшой кусок новой композиции «Мыши».

«Та самая Глюк'oZa. Как и обещал, возобновляем группу с оригинальным голосом и креативом», — написал Фадеев.

Решение об этом Фадеев принял после того, как Чистякова-Ионова пришла на «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Продюсер объяснял, что артистка, по его мнению, дискредитирует концепцию проекта как своим творчеством, так и публичным поведением. Кто займет ее место, он не уточнил.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости Продюсер Максим Фадеев

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с NEWS.ru выразил надежду, что Фадеев и певица Чистякова-Ионова не доведут вопрос об использовании ее сценического псевдонима до суда. По словам юриста, который не представляет ничьих интересов, правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга.

«Порой он (Максим Фадеев. — NEWS.ru) может быть решителен и даже резок. Я говорю это в надежде, что Максим и Наталья Чистякова-Ионова решат вопрос об использовании сценического псевдонима Глюк'oZа и не станут доводить дело до суда. Правовые процедуры могут отдалить двух хороших людей друг от друга. Не хотелось бы, чтобы они становились врагами из-за этой ситуации», — высказался Жорин.

Он подчеркнул, что Фадеев достаточно эмоциональный человек из-за своей творческой натуры. При этом, как отметил Жорин, продюсер достаточно отходчив, однако бывают случаи, когда он принципиален и непреклонен. Адвокат привел в пример конфликт с певицей Наргиз.

«Например, конфликт с певицей Наргиз. И в этом он на 100% прав, она действительно очень неприятный и подлый человек. А ее высказывания про Россию после начала СВО лишь подтвердили это», — заявил Жорин.

Фадеев расторг контракт с финалисткой шоу «Голос» Наргиз Закировой. По словам певицы, все началось в июле, когда она получила официальный документ о намерении лейбла запретить исполнять музыкальные произведения продюсера, документ о расторжении контракта, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Наргиз отмечала, что пыталась прояснить ситуацию, но ее обращение к Фадееву осталось без ответа.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Наргиз Закирова

В 2014 году Фадеев прекратил сотрудничество с Олегом Майами из-за его участия в «Доме-2». Благодаря работе с продюсером ведущий записал два музыкальных клипа, появлялся на светских мероприятиях в компании Глюк'оZы, Юлии Савичевой и вокалисток группы SEREBRO.

Продюсер также рассказывал, что с группой SEREBRO у него связаны самые мерзкие воспоминания. Причиной этому может быть конфликт с Еленой Темниковой. Сам же Фадеев говорил, что участницы трио его использовали. Не последнюю роль в истории сыграли подозрения Темниковой о связи Фадеева и Серябкиной.

«„Серебро“ не будет никогда! Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания! Будет что-то другое!» — писал Фадеев в соцсетях.

Кроме того, Фадеев разорвал отношения с Полиной Гагариной, которая работала с ним во время участия в шоу «Фабрика звезд — 2». На проекте она исполнила несколько песен Фадеева и в финале одержала победу. Однако артистка отказалась от главного приза — сотрудничества с продюсером, поскольку он «не ее человек». Сам Фадеев также называл певицу сложным человеком.

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