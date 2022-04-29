СВР: заявление о польских «миротворцах» на Украине основано на разведданных Заявление главы СВР о польских «миротворцах» на Украине основано на разведданных

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Заявление руководителя Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что в планах США и Польши разместить «миротворцев» на Западной Украине, основывается на информации, полученной в ходе разведывательных мероприятий, сообщает пресс-бюро ведомства. Сведения поступили из нескольких надёжных источников.

Сделанное директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным 28 апреля заявление относительно планов Вашингтона и Варшавы разместить в западной части Украины польский «миротворческий контингент» является не версией, а разведывательной информацией, полученной из нескольких надёжных источников, — отметили в СВР.

Ранее директор Службы внешней разведки заявил, что Вашингтон и Варшава работают над планом по установлению значительного военно-политического контроля Польши над «своими историческими владениями» на территории Украины. Ввод польских войск в западные области Украины для их «защиты от российской агрессии» может стать первым этапом «воссоединения».

При этом «миротворческий контингент» готовится к размещению в тех частях Украины, где риск непосредственного столкновения с Вооружёнными силами России минимальный, отметил Нарышкин. Миссия, вероятнее всего, не получит мандата НАТО, но принять в ней участие смогут все «желающие государства».