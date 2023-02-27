«Своего рода мобилизация»: чиновников обяжут проходить военную подготовку «Известия»: депутат предложил обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки

Фото: Министерство обороны РФ

Заместитель главы комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный предложил правительству РФ обязать госслужащих пройти курсы военной подготовки. По мысли парламентария, это поможет чиновникам лучше ориентироваться в условиях специальной военной операции, особенно на приграничных территориях. Об этом он рассказал газете «Известия».

Все госслужащие должны пройти курсы военной подготовки, считают люди. Приветствую эту инициативу. И буду самым активным образом способствовать ее скорейшей реализации в правовой плоскости. Призываю коллег поддержать это предложение, — заявил Выборный.

Депутат подчеркнул, что в условиях СВО наличие военной подготовки должно стать обязательным требованием. Он назвал процедуру «своего рода мобилизацией в режим повышенной готовности». Выборный считает, что госслужащим следует подтянуть тактическую и физическую подготовку, актуализировать знания в области информационной безопасности.

Депутат также заявил, что в сложившихся условиях главы регионов должны быть готовы к защите и помощи людям, организации обороны и реагированию на угрозы.

Ряд губернаторов поддержал инициативу Выборного. В частности, за прохождение военной подготовки выступили глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и губернатор Орловской области Андрей Клычков. Последний предложил отправлять на такие курсы всех мужчин, поскольку «это нормально».

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт показал видео с места обучения добровольцев местной народной дружины в лагере ЧВК «Вагнер». На кадрах видно, как военнослужащие тренируются в стрельбе. По его словам, условия подготовки максимально приближены к реальным. Губернатор Курской области признался, что и сам прошел курс военной подготовки в лагере ЧВК.

В свою очередь в гордуме Рязани предложили старшеклассников и студентов колледжей отправлять на пятидневные сборы после прохождения курсов начальной военной подготовки (НВП). Идею поддержала глава гордумы Татьяна Панфилова.