СВО, зарплаты, доллар: как изменится жизнь в России после выборов 2024 года В холдинге «Минченко консалтинг» рассказали о решениях власти по СВО и экономике

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Холдинг «Минченко консалтинг» анонсировал перемены в жизни россиян по итогам президентских выборов в 2024 году. Какие изменения будут в СВО, поднимут ли зарплаты, каким будет курс доллара?

Какие будут изменения

Согласно докладу «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», подготовленному «Минченко консалтинг», в России после выборов президента могут быть приняты новые стратегические решения. В холдинге отмечают, что они коснутся как специальной военной операции, так и экономики страны.

«Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — говорится в исследовании.

Какие факторы повлияют на перемены

Как следует из доклада «Минченко консалтинг», на региональную политику до президентских выборов повлияют экономические и психологические факторы, усиление внутрирегиональной вертикали, выставка на ВДНХ и лоббистская борьба губернаторов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Выставка-форум «Россия» на ВДНХ

К экономическим факторам аналитики относят рост цен и колебание национальной валюты. Среди психологических эксперты выделяют тревожность и апатию населения. Говоря об усилении внутрирегиональной вертикали, холдинг отмечает новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора.

Что касается выставки на ВДНХ, то она представляет собой возможность пиара для регионального позиционирования, подчеркивают аналитики. Лоббистская борьба губернаторов является возможностью встроиться в федеральную кампанию со своей повесткой, говорится в докладе холдинга.

Интриги нового политического цикла

По мнению аналитиков «Минченко консалтинг», особый интерес представляет кадровый вопрос. Как отмечают эксперты, если в 2016 году основным каналом рекрутинга губернаторов была региональная номенклатура, то к 2023 году им стал федеральный центр — в большинстве случаев это чиновники администрации президента или заместители министров.

Согласно данным доклада, сейчас только 12 руководителей регионов могут считаться выходцами из региональной исполнительной или законодательной власти. В связи с этим впервые с 2022 года среди глав регионов стало больше выходцев из частного бизнеса, чем аппаратчиков из правительственных ведомств, уточняется в докладе холдинга.

Как поменяются зарплаты в 2024 году

Как заявляли президент России Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин, с января 2024 года МРОТ (минимальный размер оплаты труда) вырастет на 18,5%. Эта индексация увеличит зарплаты 4,8 млн российских граждан. Минтруда заявило, что МРОТ повысится с 16 242 руб. до 19 242 руб.

С 1 января, согласно майским указам 2012 года, сотрудникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования, науки и культуры зарплаты проиндексируют сразу на 9,8%.

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Кроме того, с 1 октября 2024 года на 4,5% увеличится зарплата работников организаций бюджетной сферы, в том числе сотрудников Роспотребнадзора, Росстандарта и других федеральных служб, а также сельского и лесного хозяйств.

Согласно закону, который Госдума недавно одобрила в третьем чтении, без индексации могут остаться судьи и некоторые категории госслужащих: гражданские госслужащие, помощники депутатов Госдумы и сенаторов Совфеда.

Кроме того, в 2024 году не планируется поднимать денежное довольствие сотрудников ФСИН, ФССП, ФТС и Государственной противопожарной службы. Это связано с тем, что 1 октября 2023 года перечисленным категориям уже проиндексировали зарплаты на 10,5%, что является рекордным ростом с 2012 года. Военным зарплаты проиндексируют на 4%.

Что будет с долларом

Главный финансовый советник компании «Солид» Элла Урсегова заявила, что до конца 2023 года доллар будет около отметки 90 рублей в связи с высокими ценами на нефть. Сейчас драйверами укрепления рубля являются указ президента РФ об обязательной продаже иностранной валюты экспортерами и повышение ключевой ставки до 15% Центробанком, сообщается на сайте bankiros.ru.

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Ожидается увеличение объема продаж валютной выручки экспортерами на $2–3 млрд в месяц с текущих уровней $9 млрд. Если ужесточится контроль над параллельным импортом, то в начале следующего года мы увидим доллар на отметке 88 рублей, прогнозирует Урсегова.

После марта 2024 года курс рубля упадет и превысит 100 за доллар, уверена Урсегова.

«Курс доллара во втором квартале 2024 года может достичь отметки выше 100 рублей за доллар. Снижению курса рубля будет способствовать несколько факторов. Во-первых, это сохранение двухзначных процентных ставок ЦБ на высоком уровне в течение длительного времени. Во-вторых, рост инфляции до 7,7%, показатель превышает прогноз ЦБ в 4%», — констатировала она.

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