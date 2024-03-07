СВО закончится, но Европа продолжит атаковать Россию

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/Global Look Press

Журнал «Военная мысль» своими последними публикациями отразил новую тенденцию. Если еще вчера у нас предпочитали цитировать западные издания и мозговые центры, описывая стратегическую ситуацию в Европе, то теперь на первый план выходят наши профессионалы. Они могут себе позволить делать жесткие заявления и оглашать анализы, которых предпочитают избегать официальные лица.

Суть появившихся в последнее время статей сводится к пониманию, что НАТО делает ставку на военный конфликт с целью уничтожения России. Ставки максимально высоки. Вот и начальник академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий полагает, что ситуация ныне острее, чем в годы холодной войны. А это потребует такой перестройки всей системы безопасности, чтобы она максимально соответствовала новой военно-стратегической и политической обстановке.

Сигнал Западу

Серия публикаций на страницах «Военной мысли» — четкий сигнал бывшим «западным партнерам»: никаких иллюзий в отношении натовских стратегических намерений у нас нет. Спровоцированный конфликт на Украине — это лишь «горячий» эпизод общего давления на Россию, начавшегося с расширением Альянса. Стратегия Блока куда масштабнее, она направлена на разрушение России как международного субъекта. Подобные намерения полностью выдают заявления типа того, что сделал Эммануэль Макрон, призвавший ввести на Украину силы НАТО.

И пусть провокационный призыв Макрона не получил заметной поддержки, давно признанным фактом является присутствие на Украине спецподразделений Франции и Великобритании, множества советников и технической обслуги, а также поставленной западными странами современной военной техники. Более того, новые утечки свидетельствуют, что в Лондоне под предлогом обеспечения эффективного применения обещанных украинским властям истребителей F-16 готовы ввести свои силы (численностью до двух дивизий) на базы в Одессе и Львове.

Поэтому все разговоры о том, что страны НАТО прямо не считают себя вовлеченными в украинский конфликт, являются, по сути, словесной отмазкой и попыткой отвлечь внимание от их реальных планов.

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Pres Эммануэль Макрон

Еще раз о переговорах

Авторы «Военной мысли» ничего не пишут конкретного о возможности урегулирования складывающейся ситуации. Но из нарисованной тем же Владимиром Зарудницким картины мира можно сделать однозначный вывод: никакие заморозки украинского конфликта и временные договоренности о прекращении огня не соответствуют российским интересам.

А потому абсолютно адекватной выглядит позиция российского руководства, неоднократно заявлявшего, что проблема безопасности не может решаться соглашениями по ее отдельным аспектам.

Ядерный кулак России

Зарудницкий отмечает, что главным сдерживающим фактором НАТО остаются наши стратегические ядерные силы. Их роль ясно высветил в своем послании и Владимир Путин. К его словам можно, например, прибавить описание параметров новой ракеты «Сармат», которая успешно становится на боевое дежурство. А ведь она может достигнуть любимого Макроном Парижа за две минуты, а десять головных частей ракеты поставили бы крест на всей цветущей Франции. Берлин для «Сармата» на полминуты ближе.

Поэтому, сколько бы нас ни обвиняли в ядерном шантаже, западные эмиссары пытаются понять, где та психологическая грань, которую не стоит переходить. Поскольку за ней уже не будет самой цивилизации. Поэтому западные эмиссары наперебой стремятся прощупать нашу ядерную решимость.

По слухам, глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, встретившийся с Владимиром Путиным, поведал ему об озабоченности ряда западных лидеров по поводу заявлений нашего президента о применении ядерного оружия. И Путин подробно разобрал те случаи, когда у России не будет иного выбора.

Так что, думается, общими усилиями западными реваншистами все нужные сигналы получены.

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