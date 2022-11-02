СВО в прямом эфире: взрыв под Псковом Теракт на аэродроме Вертенье уже даже не выглядит случаем из ряда вон

Фото: Валентин Капустин/РИА Новости

Вертолеты Ка-52

Теракт на аэродроме Вертенье, что под Псковом, в результате которого, по предварительной информации, были повреждены два вертолета К-52, уже даже не выглядит случаем из ряда вон. А парадоксально иллюстрирует расхожий тезис о том, что нам противостоит не Украина, играющая отведенную ей роль жертвы на заклание, а коллективный Запад в лице своего «боевого отряда» – НАТО.

Вот и географические обстоятельства очередного удара по нашим тылам лишь подчеркивают, что менее, чем в ста километрах от аэродрома расположено крайне ныне недружественное натовское государство – Эстония. Как мы помним, именно эстонскую границу, как сообщили в ФСБ, на своем авто с поддельными номерами после убийства Дарьи Дугиной пересекла украинская террористка Вовк. И не стоит удивляться, что до границы с Украиной целых 600 километров. Угроза могла прийти с куда меньшего расстояния. И понятие «тыл» ныне крайне условное.

Понятно, что такие нападения, да еще эффектно заснятые для слива в интернет, имеют целью сеять панику, демонстрировать уязвимость даже вроде бы охраняемых военных объектов. А значит, работают на главную цель западных спецопераций: стимулировать рост недовольства и неуверенности не только в приграничных губерниях, но и, казалось бы, в сотнях километрах от театра боевых действий. Раскачивать ситуацию внутри страны.

И тут для россиян важны два момента. Прежде всего, объективная информация, а не поспешное лепетание из серии «жертв и разрушений нет». А во-вторых, четкая информация о персональной ответственности лиц, будь то военных или гражданских. Причем ответственности по всей вертикали. Без опасения, что объективный разбор провала нанесет удар по престижу армии.

Потому что, как только общественность узнает, что генерал с очень большими погонами в разгар боевых действий вдруг отправляется в отпуск (представьте Георгия Жукова, решившего отдохнуть накануне штурма Берлина), а не просто снят с должности, то все это воспринимается с не меньшим раздражением, чем уничтожение вертолетов.

Фото: Министерство обороны РФ

Ведь главная для нас «фишка» нынешних военных действий заключается в том, что это первый для России вооруженный конфликт, что называется, в прямом эфире. Это американцы давно привыкли к броской военной картинке. Еще 30 лет назад штатовские операторы со всем своим телеоборудованием высадились на пляже в Сомали раньше, чем туда десантировались морпехи, «подвиг» которых тут же транслировался.

У нас же до недавнего времени было принято, что лишь кое-что о нюансах боевых действий мы могли бы прочитать через четверть века в каких-нибудь тщательно отредактированных генеральских мемуарах. Теперь, благодаря интернету и бесчисленным противоборствующим Telegram-каналам, все победы и недочеты видны сразу. Поэтому и любые словесные уловки распознаются автоматически.

К сожалению, теперь очевидно, что пока Россия многие годы пыталась добиться выполнения Минских соглашений, наши потенциальные противники не просто строили украинскую армию. Готовились спящие ячейки террористов. Выстраивалась система пропаганды с опорой на возможности интернета. Поэтому картинка любого теракта, направленного против нас, в обязательном порядке сливается в эфир. Войны теперь визуальные. Причем очень часто фейк не сразу отличишь от реальности. И такое состояние войны онлайн необходимо постоянно учитывать при составлении военных сводок. Тот самый случай шила в мешке.