Свидетель попросила Навального никогда не обижать пожилых

https://static.news.ru/photo/d3c7563e-67b2-11eb-92ff-96000091f725_660.jpg Фото: Бабушкинский суд

Соседка ветерана Играна Артёменко, выступающая свидетелем на судебном заседании о клевете, попросила обвиняемого — оппозиционера Алексея Навального — не обижать пожилых людей.

В ходе слушаний Навальный задал женщине несколько вопросов, получив ответы на которые поблагодарил Маргулис за показания.

Пожалуйста, на здоровье. Больше не обижайте пожилых людей незаслуженно, — ответила ему женщина, передает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Со своей стороны Навальный заявил, что он делает всё возможное, чтобы добиться улучшения жизни для пенсионеров, и обвинил суд в издевательствах над пожилыми.

Ранее NEWS.ru писал, что Навальный во время судебных слушаний по обвинению его в клевете со стороны ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко заявил, что суд является представлением, для которого 95-летнего пожилого человека нарядили в медали.

В январе заседание суда по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального по обвинению в клевете на ветерана Великой Отечественной войны было перенесено на 5 февраля из-за неявки подсудимого и потерпевшего.

Алексея Навального обвиняют по части 2 статьи 128.1 Уголовного кодекса «Клевета», эта статья не предполагает тюремное заключение в качестве наказания, однако в случае признании вины блогера могут приговорить к штрафу и обязательным работам. Дело было возбуждено после комментария Навального к видео, на котором ветеран Игнат Артёменко выступил в поддержку внесения изменений в Конституцию страны.