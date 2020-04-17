Сведения о доходах россиян не будут включать в единый регистр населения

https://static.news.ru/photo/309c92fe-80b7-11ea-abd0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России появится единый регистр населения. В него внесут более 30 видов различных сведений, кроме информации о доходах и налогах. Об этом сообщили в пресс-службе ФНС.

Идёт работа над созданием регистра населения, оператором которого станет ФНС России. Он будет содержать более чем 30 видов сведений о гражданах, но данные о доходах и налоговых поступлениях в нем учитываться не будут. Регистр будет содержать совокупность сведений о населении, а не о его платежеспособности, — цитирует сообщение «360».

В регистр войдёт информация о рождении, образовании и так далее. Каждый гражданин страны сможет получить доступ к своим данным. После этого оказывать материальную, социальную и адресные поддержки получится гораздо быстрее.

Регистр не имеет никакого отношения к каким-либо сведениям о финансах граждан (их доходах, пенсиях, выплатах и так далее) или их имуществе, а также не предполагает контроль за их доходами, — отметили в ФНС.

С помощью новой базы россияне смогут быстрее получать услуги без заполнения лишних бумаг, а власти работать точнее и проще. Помимо граждан РФ, в регистр попадут данные об иностранцах, которые предоставит МВД. После этого актовые записи гражданского состояния за период с 1926 года переведут в электронный вид. Таким образом удастся собрать данные о количестве и составе семей и домохозяйств граждан России.

Как писал NEWS.ru, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому безработные россияне получат выплаты.