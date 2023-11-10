Свалили и вскрылись: что общего у Слепакова, Панина и Смольянинова

Фото: Евгений Потехин/NEWS.ru

Многие наши звезды слишком уверены в себе. Они думают, что стали популярны из-за своих умений, а не благодаря народу, который их полюбил и сделал богатыми. Причем прослеживается странная закономерность: чем меньше у человека таланта, тем сильнее он критикует Россию. Например, шоумен Семен Слепаков (признан Минюстом РФ иноагентом) на днях спел пародию на песню SHAMAN «Я русский» — она называется «Нерусский». В ней артист снова попытался уколоть свою бывшую родину. Но почему некогда любимцы народа превращаются в предателей?

Песня «Нерусский» — не первая провокация Слепакова против РФ. Он уехал из России в Израиль в марте 2022 года, предварительно записав обращение к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой остановить спецоперацию. Затем в январе 2023-го Слепаков спел мерзкую сатирическую песню про гибель русского солдата. А уже в апреле получил статус иноагента.

Несмотря на «миролюбие» Слепакова, артист не записал обращение к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить боевые действия, когда начался конфликт на Ближнем Востоке. Зато создал очередную странную песню. Которая, как оказалось, мало кому нужна. Если 8 лет назад во времена Comedy Club песни артиста собирали на YouTube миллионы просмотров, то видео, на котором он поет «Нерусский», суммарно собрало «крохи».

Талантливых предателей нет

После начала СВО из России уехало много известных артистов. Они условно разделились на две группы. Первая — те, кто покинул страну молча, не комментируя СВО в негативном контексте. Вторая — те, кто начал регулярно делать высказывания в адрес своих соотечественников и России в целом. Причем прослеживается интересная закономерность: действительно талантливые люди Россию публично не критиковали.

Например, из России после начала спецоперации среди прочих уехали певица Алла Пугачева, журналист Владимир Познер и телеведущий Иван Ургант. Очевидно, что нынешнюю политику страны они не поддерживают, но и не высказываются о стране негативно. Трех представителей «первой группы» действительно можно назвать талантливыми, как бы мы к ним ни относились из-за отъезда из РФ. Пугачева — примадонна русской эстрады. Познер — легендарный журналист. Урганта считают российским Джимми Киммелом или даже Опрой.

У представителей второй группы таланта, по моему мнению, нет. В нее вошли: посредственные актеры Алексей Панин, Артур Смольянинов (внесен Минюстом в список иноагентов, а Росфинмониторингом — в список экстремистов и террористов) и музыкант Семен Слепаков. Если разобраться в том, чем известны эти люди, то становится очевидно: чем меньше у человека таланта, тем больше он ненавидит Россию. Тем ярче вскрылось их гнилое нутро.

Панина все знают только из-за фриковатого поведения и некоторых видео сексуального характера. Смольянинов тоже не звезда мирового уровня. Теперь к этому клубу неудачников присоединился и Слепаков, который, по моему мнению, всегда пел пошлые, несмешные песни, которые никто бы не слушал, если бы это не крутили на ТНТ. Судя по просмотрам на YouTube, интерес к шоумену после ухода из Comedy Club угас. Получается, что Россию из уехавших звезд критикуют только бездарности.

Почему некоторые селебрити предали Россию?

Многие уехавшие звезды обижены на РФ. Они считают, что народ не оценил их талант, не дал добиться высот и прикоснуться к богатствам, доступным топ-артистам. Поэтому и критикуют страну.

Те же, кто добился в России многого, например, Пугачева, Ургант и Познер — молчат. У них нет обиды на Россию — они смогли реализоваться в стране, заработать известность, любовь народа и много денег. Хотя слов поддержки от них и не дождешься, но своим молчанием артисты хотя бы не гадят своей стране.

Панина, Смольянинова и Слепакова, как мне кажется, расстраивает то, что их отъезд из страны никому, кроме них, вреда не причинил. Россияне подумали: «Уехал? Ну и ладно», и переключились на других восходящих звезд ТНТ и российской эстрады, коих сейчас много. В результате русский народ ничего не потерял, а предатели теперь хлеб без соли доедают — былых доходов, славы и известности у них нет уже почти два года. Например, Смольянинов, как сообщает Telegram-канал Mash, оставил матери невыплаченный кредит на сумму 95 тысяч рублей.

Чтобы не оказаться в таком положении, обиженным звездам достаточно было понять всего одну вещь. Народ РФ — их работодатель. Они становятся популярны не потому, что суперталантливые, а потому что россияне этого захотели. Но и это не навсегда. Как только артист придет в немилость россиянам (например, начнет оскорблять их родину), они опустят его на землю. Причем так же быстро, как и в свое время вознесли.

Со многими релокантами сейчас происходит именно это. Поэтому критиковать страну, в которой живет твой слушатель или зритель, — очень большая ошибка.

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