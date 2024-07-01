Суют в себя магниты и тушат о детей окурки: как подростки проводят каникулы

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В разгар летних каникул дети в поисках развлечений иногда находят не самые безопасные и безобидные их формы. NEWS.ru рассказывает о нескольких инцидентах, когда каникулярные забавы обернулись травмами.

Тушили окурки о девочку в лагере

В лагере «Чайка» под Волгоградом восьмилетнюю девочку били старшие дети и тушили о нее окурки. По словам матери пострадавшей, конфликт девочки с другими детьми начался на второй неделе пребывания. Хотя вожатые заверили, что конфликт между детьми был улажен, девочка продолжала проситься домой. Дома она отказывалась говорить, откуда у нее следы побоев. Родители написали заявление в полицию.

«У нее какой-то ожог с кровью на пояснице, как будто о нее сигарету тушили. Девочка приехала с психологической травмой. Она вообще не хочет говорить ни на какие темы о лагере. Начинает плакать. У ребенка до сих пор голова болит, синяки на плечах», — рассказывает женщина.

В лагере часть обвинений называют фантазиями. Директор ДОЛ «Чайка» Маргарита Триголос утверждает, что к девочке относились хорошо.

«Никто ребенка не бил, ее любили. Конфликтные ситуации у детей были. Девочка активная, шустрая. Ничего плохого даже сказать не могу. Единственное — одному мальчику она чуть не выколола глаз ручкой», — говорит Триголос.

Генитальные эксперименты с магнитами

13-летний мальчик из города Люберцы засунул в свой детородный орган около 50 магнитных шариков, а после пришел к врачам с просьбой вытащить их. Причины, по которым подросток сделал это, Минздрав Московской области не раскрывает.

На помощь несовершеннолетнему пришли медики Московского областного центра охраны материнства и детства. Мальчик жаловался, что не может справить нужду. Врачам он признался, что внутри полового органа находятся магнитные шарики. Чтобы мочевой пузырь ребенка не лопнул, урологи-андрологи катетеризировали его, а затем подготовили к операции. Через небольшой разрез в мочевом пузыре все магниты были извлечены. В пресс-службе добавили, что с ребенком все хорошо, сейчас он находится на лечении дома.

Оседлал трансформаторную будку

В Саратове 13-летний подросток залез на трансформаторную будку и получил удар током. Несовершеннолетний выжил. Ведомство даст оценку профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

«По предварительной информации, в дневное время 01.07.2024 у дома № 2/2 на ул. 2-й Прокатной (на пересечении с ул. Зеркальной) несовершеннолетний залез на трансформаторную будку, где получил удар электротоком. Пострадавшему оказывается медицинская помощь», — сообщили в прокуратуре.

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