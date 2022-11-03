Суровикину предрекли суровые испытания на Херсонском направлении Комбат «Востока» Ходаковский: Суровикина ждут серьезные испытания на Херсонском направлении

Фото: AP/TASS

Сергей Суровикин

Командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявил в своем Telegram-канале, что командующего объединенной группировкой войск в районе проведения СВО генерала Сергея Суровикина ждут серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении. По его словам, что бы ни случилось, это останется в биографии генерала и будет в дальнейшем определять его судьбу.

Судя по тому, что погода налаживается, в ближайшее время Сергея Суровикина будут ждать серьезные испытания, особенно на Херсонском направлении. Что бы ни случилось — это навсегда останется в его биографии и будет в дальнейшем определять его судьбу. Не думаю, что когда-либо он попадал в подобную ситуацию, когда на его плечи ложилась ответственность такого уровня, — сказал Ходаковский.

По его мнению, если во время боевых действий Суровикин одержит победу, то ее зачтут не только самому генералу, но и его солдатам. Однако поражение, считает Ходаковский, будет только персональным упущением.

Заодно припомнят и Лапина, в борьбе вокруг которого он не участвовал, — но нужно же будет на ком-то отыграться? Держись, главком, — заключил Ходаковский.

Ранее Суровикин сообщил, что обстановка в зоне проведения военной операции на Украине напряженная. Он пояснил, что противник пытается атаковать позиции российских войск.

В свою очередь военный эксперт Константин Сивков предположил, что выступление Суровикина о ходе специальной военной операции может означать переход к более решительным действиям российский войск. По его словам, для России пришло время «воевать полноценно», не связывая себя политическими ограничениями.