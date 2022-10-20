Суровикин еще не маршал победы

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Сергей Суровикин

Командующий нашими силами СВО сделал свое первое публичное заявление, которое по-настоящему прозвучало. Вместо привычных, обнародованных задним числом убаюкивающих откровений о «перегруппировке войск», заботе о сохранении личного состава и упорном перемалывании армии противника, которого мы вот-вот вконец измотаем, он произнес простые, но не комплиментарные слова о тяжелой обстановке под Херсоном и возможном принятии непопулярных решений.

Можно сколько угодно спорить о том, насколько запоздала частичная мобилизация, о необходимости которой громко спорили еще весной, и почему у нашей группировки было изначально несколько руководящих «голов». Исходить приходится из нынешней данности, в которой оказался и сам командующий, вынужденный действовать в сложившихся обстоятельствах. Да еще и де-факто брать на себя ответственность за чужие просчеты и рисковать собственной репутацией, поскольку можно потом долго ассоциироваться с неудачами, вытекающими из прежних анонимных для широкой публики решений.

Так что генерал армии Сергей Суровикин был назначен явно не в автоматические маршалы победы. Тем более, как представляется, вряд ли он может лично принимать решения, например, о нанесении массированных ударов по тыловой инфраструктуре киевской Украины, что, во-первых, имело бы сильное психологическое воздействие на украинские силы, готовящиеся к атаке на Херсон. А, во-вторых, помогло бы оттянуть часть средств ПВО, прикрывающих сейчас действующую украинскую армию на юге, что облегчило бы выполнение задач нашей фронтовой авиации. Не в его компетенции отдать приказ нашим силам, переброшенным в Белоруссию, начать активные действия для того, чтобы опять-таки оттянуть с южного фронта часть формирований украинских боевиков.

Между тем сообщается, что противник до сих пор сохраняет превосходство в живой силе, оснащен новой натовской военной техникой, применяет для поддержки своего наступления авиацию и боевые вертолеты, которые мы вроде давно уничтожили. В его рядах немало как бы ушедших в поспешную отставку американских, британских, польских офицеров, для которых местные украинцы в прямом смысле дешевое пушечное мясо, разменная монета. А потому за ценой наступления на Херсон они явно не постоят. Украинские потери никого даже в Киеве не волнуют.

Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/Global Look Press

Тем более, что во всех центрах принятия решений спешат и торопят подмандатных украинцев, понимая, что надо успеть до того, как мобилизованные в России новые бойцы прибудут на линию соприкосновения, которую пока надо просто удержать.

И не секрет, что из-за океана команда Джо Байдена требует от Зеленского взять Херсон, если не к американским выборам в конгресс, то уж точно к началу заседаний G-20 на Бали, чтобы уж там продемонстрировать успехи коллективного Запада, которому де не рекомендуется перечить.

Так что битва за Херсон уже представляется как нечто эпическое. Как переломный момент во всем конфликте. Город, судя по всему, превращается в крепость. Мирным жителям предлагается срочно эвакуироваться. Тяжелые слова генерала Суровикина отражают всю меру ответственности.

В конце концов, как утверждал известный военный теоретик Гельмут фон Мольтке, автор идеи блицкрига, «ни один план не переживет встречи с противником». И генерал Суровикин прекрасно отдает себе в этом отчет.