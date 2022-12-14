«Суровикин что-то готовит»: политолог о ходе СВО Политолог Минченко заявил, что российская армия готовит нечто масштабное в ходе СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России готовят нечто масштабное в ходе выполнения специальной военной операции на Украина, рассказал «360» политолог Евгений Минченко. Он считает, что командующий российской группировкой в зоне СВО Сергей Суровикин готовится предпринять серьезный шаг в рамках развития конфликта. Об этом, по его мнению, можно сделать вывод исходя из внешних признаков. Также Минченко отметил, что не является военным экспертом и не знает, что именно произойдет.

Видимо, что-то там готовится масштабное. Масштабное готовится на поле боя <...> Суровикин что-то готовит. Что готовит — я не знаю, а знал бы — не сказал в прямом эфире, — отметил Минченко.

Политолог напомнил, что Запад стремится к достижению военного поражения России и необходимо показать им, что их планы невозможно реализовать. Эксперт уточнил, что многие в России возлагают большие надежды на генерала Суровикина и ожидают успеха от российской армии в ходе СВО.

В британских СМИ ранее писали, что Командующий Объединенной группировкой войск генерал Сергей Суровикин дисциплинировал и стабилизировал российскую армию после своего прихода к командованию, пишет британская газета The Telegraph. Автор материала отдельно отметил организаторские способности и жесткость генерала российской армии. По словам журналиста, Суровикин является опасным противником для ВСУ.