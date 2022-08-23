SuperJob внес Херсонскую область в состав России Портал SuperJob внес Херсонскую область в раздел «Россия»

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Портал по поиску работы и подбору сотрудников SuperJob внес Херсонскую область Украины в раздел «Россия», сообщает замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Катерина Губарева в своем Telegram-канале. По ее словам, подобное нововведение поможет многим херсонцам найти или предложить работу во время проведения военной операции.

Известный сайт поиска работы облегчил поиск работы для херсонцев, включив область в перечень российских регионов. Это даёт жителям области дополнительные инструменты: подать заявление в центр занятости лично и/или параллельно искать вакансии через онлайн-ресурс. Аналогичная схема действует для работодателей, — написала замглавы ВГА региона.

Стоит отметить, что местные работодатели предлагают зарплату в рублях. Губарева уточнила, что к порталу SuperJob уже привязаны восемь населенных пунктов Херсонской области.

Тем не менее обстановка в регионе продолжает оставаться нестабильной. Ранее в Херсоне было совершено покушение на замначальника департамента внутренней политики администрации подконтрольной ВС РФ Херсонской области Игоря Телегина. Отмечается, что машина чиновника подорвалась на самодельном взрывном устройстве. Замглавы ВГА области Кирилл Стремоусов подтвердил факт нападения и сообщил, что Телегин получил легкие ранения, его жизни ничего не угрожает.