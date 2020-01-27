https://static.news.ru/photo/b8102f64-4112-11ea-8d8c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Похолодание и снегопады начала февраля поспособствуют появлению сугробов в Москве, считают в столичном бюро Росгидромета.

По прогнозу, в конце января сохранится температура около нуля, лишь в ночь на 28 января опустится до минус 6 градусов.

Значимые перемены начнутся с 1 февраля, так как там будет снег и температура в ночные и дневные часы будет отрицательной. <...> Удержится ли этот покров до конца месяца, сказать сложно, так как будут осадки смешанной фазы, а температура около нуля градусов, — сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в комментарии РИА Новости.

Синоптики считают, что образуются сугробы высотой до пяти сантиметров.

Как писал NEWS.ru, сразу несколько дней января 2020 года обновили температурные рекорды в Москве. По прогнозу синоптиков, февраль на большей части России также может стать рекордно тёплым.