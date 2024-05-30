Суды закрылись от иностранной почты и стали спокойнее жить Суды в России перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские суды и связанные с ними органы перестали принимать электронные письма с доменов .ua, .net, .com и .rs в связи с повышением мер безопасности, а также защитой информационной структуры, сообщили в Сергиево-Посадском городском суде. После этого реже стали приходить письма о «минировании» учреждений.

В соответствии с мерами по повышению защищенности информационной инфраструктуры в целях предотвращения реализации угроз безопасности информации все обращения , направляемые от доменов-отправителей, страной происхождения которых являются США и страны Европейского союза (почта с доменов *.com, *.net, *.rs, *.ua), блокируются почтовым сервером и адресатам не поступают. Для направления электронных обращений рекомендуется использовать российские домены либо домены, не зарегистрированные в США и странах Европейского союза, — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что речь идет о письмах во все суды на территории России и связанные с ними органы. На этом фоне в судах отмечено снижение количества писем о «минировании», сообщил РИА Новости источник.

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