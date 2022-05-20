Суды над нациками: первый пошёл Ростовский районный суд даёт санкцию на заключение под стражу боевика нацбата «Айдар» Дениса Мурыги

Сотрудники ФСБ РФ конвоируют заместителя командира нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыгу / Фото Сергей Пивоваров/РИА Новости

Ростовский районный суд дает санкцию на заключение под стражу боевика нацбата «Айдар» Дениса Мурыги, который с 2015 года участвовал в карательных акциях против жителей ЛНР в районе Лисичанска. И в частности, ему инкриминируется подрыв моста, повлекший гибель людей.

Этот Мурыга, конечно, не столь медийно раскрученный персонаж как азовцы, регулярно снимавшиеся в своих сентиментальных видеороликах из мариупольских подземелий. Но он по-своему войдет в историю как первый националист с руками по локоть в крови, которому официально и не заочно предъявлено обвинение и в отношении которого открыто уголовное дело за военные преступления. Как говорится, первый пошел! Формальный прецедент создан.

И создан чрезвычайно своевременно. В Киеве уже хотят судить наших военнопленных, а за океаном целая комиссия намерена собирать материалы о «русских преступлениях». Поэтому нам просто необходим убедительный упреждающий удар. Тем более, что в «сеть» попадается все более крупная рыба. Стало известно, что среди очередной партии вышедших из азовских катакомб был и замкомандира «Азова», главный подземный пропагандист Святослав «Калина» Паламар. Осталось дождаться «Волыны», «Редиса» и прочих несостоявшихся героев Незалежной.

Сотрудники ФСБ РФ выводят заместителя командира нацбатальона «Айдар» Дениса Мурыгу Сергей Пивоваров/РИА Новости

И тут важно понять, что сейчас хороший террорист — говорящий террорист. У профессионалов из военной прокуратуры, надо полагать, есть эффективные и действенные инструменты для того, чтобы заставить недавних «детей подземелья» публично, подавляя врожденную застенчивость, рассказать много интересного о делах своих скорбных. Нет, подробное досье на отморозков давно собрано. Еще недавно это обстоятельство немало забавляло разного рода нациков: мол, зря москали стараются. Но, как мы недавно отмечали, на глазах рушится многолетняя презумпция безнаказанности. А это уже сигнал для тех, кто еще на свободе, не осознав всей серьезности собственных перспектив, продолжает призывать жечь и резать «вату».

Понятно, что мы не кровожадны. И активное сотрудничество со следствием, раскрытие многих механизмов насилия, сдача паролей и явок, пикантных деталей сотрудничества с «западными партнерами» — все это облегчит наказание. Как говорится, не покаешься — не спасешься.

Но тут важно понять, что разумно выстроенная кампания вокруг азовцев и иже с ними внесет (и уже вносит) раскол в среду киевских элит. Многие отодвинутые на второй план деятели типа Порошенко или Тимошенко увидели для себя шанс перехватить инициативу, выйти из тени и натравить своих прикормленных виртуозов пера и клавиатуры на Зеленского, которого можно обвинить в национальной измене.

Поэтому первым верным шагом был отказ отправлять азовских сидельцев на обмен в Киев. Конечно, наших пленных надо вызволять, но у нас и так почти пять тысяч сдавшихся захисников. Понятно, что пиарщики Владимира Зеленского недаром делали акцент именно на «эвакуации». Затем боевиков надеялись шумно и торжественно принять в Киеве, как героев, новых «киборгов», засыпать цветами. И создать иллюзию действительно продуманной операции генштаба по спасению бойцов, оттянувших на себя значительные силы противника. А потом, глядишь, агитационное турне по Европе с душещипательными рассказами. Не вышло.

Теперь Калине со товарищи предстоит многое рассказывать, но не в Европе, а в Ростове-на-Дону или Донецке. И, видимо, трудно будет найти помещение, способное вместить всех свидетелей преступлений, готовых дать показания. Но, как представляется, напрасно Петр Порошенко потирает руки. Начнутся рассказы с преступлений времен его правления.